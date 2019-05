Javier Valdez era de los mejores periodistas que teníamos: Estrada Ferreiro

El Alcalde mencionó a dos años del asesinato del periodista del semanario Ríodoce, que los reporteros están arriesgando la vida, y sostuvo que el periodista es alguien muy valioso para la sociedad.

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Jesús Estrada Ferreiro calificó Javier Valdéz Cárdenas como a uno de los mejores periodistas que tenía Sinaloa, y afirmó que mientras él sea Presidente Municipal, siempre habrá libertad de expresión para ejercer el periodismo.

El Alcalde mencionó a dos años del asesinato del periodista del semanario Ríodoce, que los reporteros están arriesgando la vida, y sostuvo que el periodista es alguien muy valioso para la sociedad.

“El trabajo de los reporteros, de los periodistas que son honestos, es una joya para nosotros, para todos. Que digan la verdad, eso es valiosísimo, de por sí cualquier reportero cualquier periodista arriesga la vida, su seguridad para hacer eso”, explicó.

En honor a Javier Valdez, levantan exigencia: mejorar protección de periodistas en México

Agregó que el decir la verdad siempre trae riesgos, como lo fue el asesinato del periodista sinaloense el 15 de mayo del 2017.

“Ahora la gente que es honesta y que dice la verdad siempre y se enfrenta a cualquier cosa pues es muy lamentable que haya ese tipo de eventualidades (crimen contra Javier) , que los priven de la libertad, de la vida o que dañen a su familia”, subrayó.

“Javier Valdés fue un periodista de los más valiosos que teníamos”, expresó.

En lo que corresponde a el trato de la prensa hacia su trabajo como Alcalde, Estrada Ferreiro mencionó que lo que le molesta es que los periodistas no digan la verdad y desinformen a la ciudadanía.

“Hay de todo, y no tengo ni odio ni rencor a nadie, lo que sí es que me molesta y me incomoda porque a mí no me dañan, dañan a la sociedad, osea si no le informan lo correcto a una persona de lo que está pasando, la están mal informando o desinformando”, aseveró.

“Ellos tienen derecho a pedir información y que se las demos también, yo creo que la gente es la dañada en esto , no yo”, añadió.

Familiares, amigos y periodistas exigen justicia en presentación de libro de Javier Valdez