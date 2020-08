Jazmín ya entregó expediente a AMLO: estaban dejando morir a su madre y le vendían medicamento controlado

Directivos del mismo nosocomio en donde Rosario es derechohabiente, le aplicaron sólo un par de sesiones de inmunoterapia, y luego comenzaron a cobrarle un medicamento controlado y que no puede ser vendido en México, porque el gobierno es el único que lo puede adquirir y distribuir en su sistema de salud

José Abraham Sanz

En noviembre de 2019, la señora Rosario Cristerna Barraza fue diagnosticada con un agresivo cáncer de páncreas. En el Issste les dijeron que viviría a lo mucho por tres meses más.

Luego, directivos del mismo nosocomio en donde Rosario es derechohabiente, le aplicaron sólo un par de sesiones de inmunoterapia, y luego comenzaron a cobrarle un medicamento controlado y que no puede ser vendido en México, porque el gobierno es el único que lo puede adquirir y distribuir en su sistema de salud.

Lo peor es que una de las justificaciones para dejar de administrarle el medicamento, según contó Jazmín, hija de Rosario, es que los directivos del Issste le dijeron que desde México les señalaron que su diagnóstico era difícil y que no tenía caso administrale el medicamento.

“Y ahorita, a las 5:46, en la puerta del (hotel) Lucerna, adentro del hotel, le hice entrega del expediente”, dijo Jazmín Barrientos, con tono liberado.

La joven llegó a las inmediaciones del complejo militar El Sauz, donde el Presidente López Obrador llegó unos minutos después de las 06:00 horas, para encabezar una reunión de gabinete de seguridad pública, como una manera de darle seguimiento a su logro y para dar a conocerlo a los medios.

“El medicamento tiene un costo de 180 mil pesos cada 21 días; ya vendimos carros, casa, todo yo vendí, hasta mi cama, ya duermo hasta en el piso y le dije al señor Presidente que era mucha injusticia, que yo sabía que él con su buena bondad podría ayudarme, y me dijo 'entrega el expediente', dio una orden de que me llamaran por teléfono y le dejé el número anotado”, expresó.

“Yo le creo al señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, sé que él está en contra de la corrupción, ese medicamento se me está vendiendo, siendo que ese medicamento tiene que ser dado, porque mi mamá es derechohabiente”.

Recordó que desde que comenzó el tratamiento, por el cáncer de páncreas, el 9 de nvoiembre de 2019, le programaron una cirugía, pero su dignóstico sólo decía que podría aguantar por tres meses.

“Nosotros hicimos todo el trámite por fuera, la primera operación tuvo un costo de 200 mil pesos, la cual lo pagó la familia, y todo el medicamento lo ha pagado la familia”, dijo.

-- ¿Qué les dijeron, cuál fue la justificación para no darle ese medicamento?

"Que porque México no lo está mandando, que lo han quitado del cuadro básico, siendo que es un cáncer diagnosticado directamente por un médico oncológico del Issste... a mi madre le daban solamente tres meses de vida, ella tenía un risgo alto y el Issste la mandó a hacer fila, porque el Subdirector y el Director han dicho que como el diagnóstico es muy complejo, que entonces para qué le van a dar el medicamento".

Jazmín recalcó que a Rosario, su madre, le diagnosticaron el cáncer desde noviembre y le daban sólo tres meses de vida.

“... ahorita ya llevamos nueve y ahorita está muy bien, gracias a que la familia ha comprado el medicamento”, expresó.

Dijo además que para entregar el expediente, bastó con acercársele y pedirle una foto, en el lobby del hotel poco antes de las seis de la mañana del miércoles.

“Es demasiado atento, la verda no batallé, le pedimos una foto, estábamos en el hotel, me acompañaba Mario Cázares, un boxeador que está unido a la causa, yo le pido que me haga el favor de recibirme el expediente de mi mamá por el caso, dice que sí”, detalló.

“Te van a llamar ellos, me dijo, entonces yo estoy a la espera de que él lleve el caso, mi mamá tiene que tener su inmunoterapia en 15 días más, no tengo más dinero, mi familia ya se ha quedado sin nada, desde noviembre estamos comprando el medicamento que se nos han vendido de muchas formas, siendo que ese medicamento solamente lo tiene el gobierno, y solamente lo puedo entregar él”.