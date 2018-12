Jazz de Utah arriba a MÃ©xico para enfrentarse a Orlando Magic

CIUDAD DE MÉXICO._ El Jazz de Utah arribó a la Ciudad de México para su duelo este sábado de temporada regular de la NBA ante Orlando Magic.

“Es genial venir aquí para un juego de exhibición”, dijo el escolta Donovan Mitchell, “pero lo tomamos en serio, y llegamos para obtener una victoria”.

#TeamIsEverything

The @utahjazz have touched down in Mexico City for #NBAenMéxico action. pic.twitter.com/6GudUwAdAv