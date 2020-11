Jeanette Karam y Vanessa López, ex parejas de Eleazar Gómez, suman testimonios en contra del actor

Sinembargo.MX

Ex parejas de Eleazar Gómez ofrecen testimonio sobre el actor. Foto: Especial

MÉXICO._ Ante la noticia de la detención de Eleazar Gómez por violentar a su pareja, Tefi Valenzuela, Jeanette Karam, ex novia del actor, habló sobre los abusos que sufrió durante su relación.

Durante el programa Venga la alegría, la modelo se sinceró con la periodista Flor Rubio y admitió que Gómez le “causó heridas profundas”.

“Anduve un año y medio con Eleazar, cortamos aproximadamente hace dos meses, a principios de septiembre. Para mí es muy difícil hablar precisamente de lo que me hizo porque es algo que me ha dolido mucho”, puntualizó Karam.

Durante su testimonio, Jeanette recalcó que durante el tiempo que compartió con el actor sufrió violencia verbal, física y psicológica.

“Si eso le pasó a Tefi estando dos meses con él, yo solo quiero que se imaginen lo que yo pude vivir un año y medio ”.

La modelo líbano-mexicana compartió que contactó a varios psicólogos para ayudar al actor, pero no pudo hacer mucho por él.

Por último, reiteró que ella también planea denunciarlo para que la demanda de Tefi tome más impacto.

“Ya me contacté con mi abogado y me explicó que como no es tan lejano todavía tenemos tiempo, todavía lo puedo denunciar para que la denuncia de Tefi tome más fuerza”.

Además de Karam, Vanessa López, otra de las ex parejas de Eleazar, se posicionó en contra de la violencia a través de sus redes sociales.

En un video de poco más de un minuto, la modelo recordó que cuando denunció al actor ante medios mexicanos, hubo quienes no le creyeron y quienes pensaron que solo buscaba fama.

“Lo que está pasando ahora con Eleazar y con esta chica no me da nada de gusto, al contrario, es algo muy fuerte y muy delicado”, enfatizó.

Asimismo, Vanessa agradeció a Dios que su caso “no fue tan extremo por hablar con medios” y se solidarizó mucho con Tefi.

Por último recalcó que “una agresión por más mínima que parezca no debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves”.

En junio del 2017, durante una entrevista cedida al programa Hoy, Vanessa dio a conocer que fue violentada por el hermano de la actriz Zoraida Gómez y que recibió amenazas por parte de él.

Aunado a estos testimonios, el comportamiento violento del actor se ha dejado ver años atrás. Un ejemplo de ello fue la relación que Gómez tuvo con la cantante Danna Paola del 2010 al 2015 cuando ella tenía 14 años y el 23. Aunque desde entonces las críticas hacia la diferencia de edad eran duras, fueron las imágenes y videos captados durante su noviazgo los más polémicos, pues en numerosas ocasiones se les vio discutiendo con insultos y agresiones físicas.

No obstante, hasta el momento, Danna Paola no se ha manifestado al respecto.

¿ELEAZAR GÓMEZ QUEDARÁ FUERA DE TELEVISA?

Eleazar Gómez actualmente forma parte del elenco de La mexicana y el güero, novela de Televisa en la que interpreta a Sebastián, quien es pareja del personaje de Diego.

Ante el escándalo, Nicandro Díaz, productor de la telenovela, dejó entrever que la historia sufrirá modificaciones por la situación actual de Gómez.

“No hay un panorama certero de lo que está pasando, no sabemos qué vayan a determinar las autoridades. No sabemos qué vamos a hacer”, afirmó a diferentes medios nacionales.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien ha seguido el caso, el actor intentó mantener oculta su identidad frente a las autoridades por temor a que el escándalo “afectara su carrera”.

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México buscará que el actor permanezca recluido.