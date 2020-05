Jenaro Villamil acusa 'infodemia' en redes sociales por Covid-19

El director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano alerta sobre este término, utilizado por la Organización Mundial de la Salud para describir la difusión de noticias falsas, derivada de la pandemia por el coronavirus

Noroeste / Redacción

El periodista Jenaro Villamil Rodríguez, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, alertó sobre la "infodemia" en México, término utilizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para describir la difusión de noticias falsas, derivada de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

"Esto tiene que ver con los medios alternativos que han venido desplazando a los medios convencionales de comunicación", aseguró el funcionario federal, quien precisó que la "infodemia" ocurre principalmente en las aplicaciones móviles y redes sociales, las cuales obtienen ganancias millonarias, según dijo Villamil Rodríguez.

"La infodemia es un título que usa la OMS para referirse a la abundancia de información falsa o maliciosa sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios de redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram principalmente", comentó el funcionario federal durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

"Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente, y los ganadores son estas plataformas justamente, el nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del año, empresas como Facebook, Google, Amazon, Microsoft y en menor medida, aunque también importante, Twitter, son el resultado de esto justamente", dijo.

Villamil Rodríguez detalló que tan sólo en el primer trimestre del año, Facebook tuvo ganancias superiores de lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas, con 4 mil 902 millones de dólares de ganancias. Mientras que Google tuvo ganancias por 6 mil 836 millones de dólares, y Youtube, que pertenece a Google, generó un crecimiento del 52 por ciento más en comparación con el mismo periodo del año pasado.

"Es un fenómeno transnacional, Twitter ha tenido un incremento de los usuarios de 152 a 166 millones de usuarios en todo el mundo y en Twitter sobre todo lo que ha habido es una intensificación de la diseminación de versiones falsas y de versiones incluso hasta alteradas de videos que se truquean para dar la impresión exactamente inversa de lo que está sucediendo", expuso el funcionario federal.

Villamil Rodríguez señaló que durante la Fase 3 de la epidemia, se ha incrementado la difusión de audios con información falsa en sectores, sobre todo, populares, por lo que pidió no compartir ese tipo de mensajes, audios y videos, debido a que genera pánico, desconfianza social, vulnerabilidad, percepciones negativas y prejuicios.

"Este asunto es todavía más perverso porque se trata de enganchar a la gente aunque sean absolutamente ridículas e increíbles las versiones, el tema es que se viralice, que se comparta de manera mucho más rápida", indicó el funcionario federal respecto a las teorías de la conspiración.

"La infodemia no solo es un problema de contenidos falsos, exagerados o de medias verdades, es un desafío por su rápida transmisión, es exactamente igual que el coronavirus, tiene una alta tasa de transmisión y de proliferación", dijo el periodista.

"Los ataques contra el personal de salud tienen que ver con la infodemia, esto es muy preocupante y por eso a la OMS le ha preocupado tanto este asunto", acusó, para después señalar que este es "un virus" que afecta la convivencia social y con el cuál ganan las redes sociales como Facebook y Twitter.

"Esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma y desde luego que afecta la convivencia social, no es el propósito censurar", señaló, por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo así", indicó el mandatario nacional, quien agregó que la "vacuna" para los mexicanos ante este fenómeno es la concientización, para evitar difusión de información falsa.

CRITICA AMLO ACTIVISMO EN TWITTER

Por otra parte, el político tabasqueño criticó a políticos y partidos por destinar recursos públicos para desinformar y falsear datos en campañas pagadas en redes sociales. Además, aseguró que en países como Estados Unidos, se informa sobre el gasto de partidos y candidatos para sus campañas en redes sociales.

"¿Cómo un partido político, que es una entidad de interés público, que maneja presupuesto, que es dinero del pueblo, destina esos recursos para desinformar, no para garantizar el derecho a la información, sino para falsear información, para calumniar?", cuestionó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Diario transparentan o es que aquí no hay partidos que destinen dinero a llevar a cabo estas acciones de ataques a adversarios", dijo López Obrador, quien luego compartió la respuesta de la red social Twitter, que reveló trabajar sobre un ejercicio de mayor transparencia, tras la denuncia de su Gobierno de la propagación de "bots".

"Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización o coordinación. De nuestro lado, seguiremos trabajando para proteger la conversación pública", escribió la cuenta de la red social Twitter México en respuesta a los cuestionamientos realizados ayer por el mandatario mexicano.

"Esa es la prueba irrefutable, no estamos hablando de una acción espontánea del ejercicio de un derecho del ciudadano, estamos hablando de un mecanismo robotizado", aseguró López Obrador sobre dicho tuit.

Asimismo, el presidente reprobó que entidades de interés público, como los partidos políticos, detienen recursos para la desinformación y para calumniar. Además de que aseguró que no se trata de solo denunciar, sino que su Gobierno también revisará el comportamiento de las empresas.

"No se trata de denunciar por denunciar, vamos a ver si ellos proponen mecanismos que no signifiquen censura, lo aclaro, sino que no se permita la corrupción, que no se permita la violencia, todo lo que no ayuda a tener una sociedad mejor", indicó el Presidente.