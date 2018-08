Jennifer Aniston sorprende con sensual sesiÃ³n de fotos

Jennifer Aniston sorprende con sensual sesión de fotos

La estrella hollywoodense ha recalcado en más de una oportunidad que no ha tenido que recurrir al visturí para lucir una espectacular figura a sus 49 años

Noroeste / Redacción

La actriz Jennifer Aniston ha recalcado en más de una oportunidad que no ha tenido que recurrir al visturí para lucir una espectacular figura a sus 49 años. Acaba de sorprender a sus fans al protagonizar una sensual y elegante sesión de fotos para una conocida revista estadounidense.

Para resaltar su belleza y sensualidad, la revista InStyle convirtió a la emblemática figura de Hollywood en la protagonista de su reciente edición, en la que también brindó una entrevista en la que revela sus proyectos, amistades y sus sentimientos.

Sobre los rumores sobre el matrimonio, hijos, peso y demás, Jennifer Aniston dijo que no le molestan las “opiniones” que brindan algunas personas y medios rosa sobre su vida amorosa.

“En general, puedo recostarme y reírme de los ridículos titulares porque se han vuelto cada vez más absurdos. Supongo que están alimentando una especie de necesidad que tiene el público, pero me concentro en mi trabajo, mis amigos, mis animales y cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor. Esa otra cosa es comida chatarra que debe volver a su cajón”, expresó en exclusiva para InStyle.

“Nadie considera lo sensible que podría ser para mi compañero y para mí. No saben lo que he pasado médicamente o emocionalmente. Hay una presión sobre las mujeres para que sean madres, y si no lo son, entonces se consideran bienes dañados. Tal vez mi propósito en este planeta es no procrear. Tal vez tengo otras cosas que se supone que debo hacer”.

Los retratos fueron capturados por el artista Ben Hasset que quiso plasmar a Jennifer Aniston con un estilo sexy, pero sin sobrepasar los límites.