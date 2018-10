Jennifer Carrillo tiene guantes de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Pierde la final de peso pluma ante la tailandesa Panpatchara Somnuek

Noroeste / Redacción

La pugilista mexicana Jennifer Carrillo se quedó con los guantes de plata en la categoría de peso Pluma dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, por lo que se va contenta, luego de dar su máximo esfuerzo en el ring.

Carrillo enfrentó en la final a la tailandesa Panpatchara Somnuek, quien se colgó la presea dorada, mientras que el metal de bronce quedó en manos de la irlandesa Dearbhla Rooney.

Jennifer dijo que está contenta por el resultado luego dar una fuerte pelea a cada una de las rivales que enfrentó como la marroquí Hind MoustaKim, la neozelandesa Te Mania Shelford y la misma Somnuek.

“Me sentí competitiva, las dos estábamos a choque, di todo, pero los resultados no fueron los esperados y cualquiera de las dos estaba bien que ganara”, señaló que boxeadora.

Indicó que le falta experiencia porque tiene pocas peleas y pese “a tener poco tiempo y pocas peleas, he llegado muy lejos. Lo más complicado en la pelea fue que se me insinuaba mucho y me aventaba con las manos”.

Agregó que esta contenta por conseguir una medalla, aunque le hubiera gustado que fuera de oro. Ahora, el siguiente paso será seguir con la preparación para continuar representando a México en otros eventos internacionales.

“Me sentía muy motivada porque iba a dar todo en el ring, fuera el resultado que fuera, y lo di todo. Es una medalla de plata y bien merecida”, concluyó.

