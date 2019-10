Jennifer Lawrence y Cooke Maroney se casan hoy en una ceremonia al puro estilo celebrities

LOS ÁNGELES._ Suenan campanas de boda para Jennifer Lawrence y Cooke Maroney. Y esta vez son de verdad.

Luego de que hace un mes saltaran las alarmas de un posible enlace sorpresa por lo civil en el ayuntamiento de Nueva York, que a día de hoy sigue sin estar claro si fue o no fue, ahora llega la ceremonia definitiva que todos los amigos, familiares e incluso seguidores de la pareja estaban esperando.

According to several reliable sources, Jennifer Lawrence and Cooke Maroney are getting Married tomorrow at Luxurious Rhode Island Mansion ❤️👰 pic.twitter.com/Ts8QrmWdhi

Al fin se verá a la actriz de Los juegos del hambre y El lado bueno de las cosas vestida de blanco en su gran día, citó vanguardia.com.

7 years ago today, the #HungerGames hit the theaters! Who did you go see it with? 🏹 #HappyAnniversary pic.twitter.com/tMdUhJe8NV