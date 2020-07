Jennifer Lopez cumple 51 años: No puedo evitar pensar cómo pasé mi último cumpleaños

La actriz y cantante Jennifer Lopez conmovió a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir un emotivo mensaje de celebración por sus 51 años. En su extensa publicación, la artista recordó que en 2019, en su cumpleaños número 50, hizo una gran fiesta con grandes amigos y su familia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la diva del Bronx compartió un video en el que muestra los saludos que le han enviado sus fans. Un clip de aproximadamente 12 minutos; es decir, muchas personas decidieron hacerle este presente, citó peru21.pe.

“¡Muchas gracias por todos tus hermosos deseos de cumpleaños! Mientras los miro y leo a todos, no puedo evitar pensar cómo pasé mi último cumpleaños con tantos de ustedes celebrando el verano pasado y cómo este año es tan diferente”, escribió J.Lo en su publicación.

“¡Pero lo mismo es que todavía siento el amor de todos ustedes y espero que ustedes también lo sientan! A pesar de que el mundo ha cambiado tanto, aquí hay algo que nunca lo hará: ¡Te amo, te amo, te amo! Es mi cumpleaños”, añadió en su extenso mensaje la diva del Bronx.

Crying tears of joy! Thank you for the best day! pic.twitter.com/tW4FHw6NPS