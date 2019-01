Jennifer Lopez regresa a la pantalla grande con Jefa por accidente

La cinta fue dirigida por Peter Seagal y se enfoca en el personaje de Maya, quien a pesar de ser la mejor candidata para un puesto, se lo niegan

Noroeste / Redacción

Jennifer Lopez volvió al cine y lo hizo con los tacones bien puestos. La latina protagoniza Jefa por accidente, una historia de trabajo duro y amor por lo que haces en la que proclama su regreso a la pantalla grande.

La cinta fue dirigida por Peter Seagal y se enfoca en el personaje de Maya, quien a pesar de ser la mejor candidata para un puesto, se lo niegan por no tener las suficientes “credenciales”.

Al suceder esto, Maya entra en un debate sobre lo que está bien y lo que está mal y cómo calificar a una persona, basada en su curriculum o historial o en las acciones y ganancias que provoca.

Todos merecen una segundas oportunidad.

Jennifer Lopez emula a la mujer latina empoderada que a pesar de que le dicen que no, se esfuerza por probar que lo puede hacer, reveló el sitio wipy.tv.

En algunas escenas del filme, la trama recuerda un poco a la serie Suits, en la que una persona completamente capaz miente en su currículum y la contratan.

La actuación de la latina recuerda mucho a sus inicios, cuando estaba mucho más enfocada en hacer cine, sin embargo se diluye entre la comedia típica de las cintas románticas de este corte.

Lo destacable sin duda es la manera de resolver conflictos y sobre todo, como hay que enaltecer el trabajo duro.

ENTRE EL AMOR Y EL TRABAJO

La protagonista debe elegir un buen camino, no obstante, hay muchos obstáculos que se lo impiden, poco a poco en la búsqueda de ella misma, pierde el piso, pero luego lo recupera, para cerrar el acto final.

Es una cinta para relajarse, para entretenerse y tal vez, aprender de alguna que otra frase. El final podría parecer predecible.

Jennifer López cumple con esta premisa, ser la heroína del Siglo 21, que cualquier mujer aspira a ser. Exitosa en todos los ámbitos de su vida.

SE SUMA AL AUGE DEL FEMINISMO

La cantante y actriz Jennifer Lopez asegura que el feminismo está creando una tormenta y que ahora las mujeres 'tienen mucho que aportar al mundo'.

En entrevista a la revista Bazaar, donde posó para la portada, dijo que se suma al auge del feminismo y que aplaude el buen momento que esto significa para todas las mujeres en el mundo.

“Este momento para las mujeres es una revolución emocional y espiritual que está afectando al mundo. Estamos creando una tormenta, levantando polvo y dejando claro a la gente que estamos aquí para quedarnos... No tenemos que tener miedo. En realidad tenemos mucho que aportar y añadir a este mundo y a esta vida, a este país. No vamos a quedarnos quietas ni a ser marginadas de ninguna manera. Nunca quiero que me digan que no puedo hacer algo que quiera. Lo voy a hacer”, dijo Jennifer López contundente, citó larepublica.com.

La intérprete también habló de su actual pareja, Alex Rodríguez y de sus hijos cuyo nacimiento lo considera como su momento de gran madurez personal.

“Cuando tuve hijos me di cuenta de que tenía que mejorar y crecer como persona. No solo por ellos, sino también por mí. ¿Cómo puedo enseñarles cómo deben tratarse si yo permito que las personas me traten a mí de una manera que no es nada agradable? ¿Cómo puedo enseñarles a trabajar duro si yo no lo hago? Por ello comencé a examinarme desde muchos ángulo diferentes”, reveló.

Hace poco en diciembre durante la entrevista que concedió a People, J.Lo también se refirió a su pareja, el exjugador de beisbol, Alex Rodriguez, con quien sale desde 2017.

“Nos amamos y amamos nuestra vida juntos. Ambos somos muy conscientes de la suerte que tenemos de habernos encontrado”, dijo sobre su relación.