Jennifer López: Su ex esposo enfrenta a Facebook por una foto - Noroeste

FARÁNDULA

Jennifer López: Su ex esposo enfrenta a Facebook por una foto

El cubano Ojani Noa está molesto porque la red social eliminó de su perfil una fotografía en la que aparecía posando junto a JLO

Noroeste / Redacción

26/07/2018 | 10:56 AM

El primer esposo de Jennifer López, el cubano Ojani Noa, se enfrenta a Facebook porque al parecer la popular red social eliminó de su perfil una fotografía en la que aparecía posando junto a la Diva del Bronx, publicó el nuevoherald.com

El programa El Gordo y la Flaca, de Univisión, que reportó la noticia, colocó un post en Instagram con el hashtag #aestasalturas, quizás en referencia a que la separación de la pareja ocurrió hace dos décadas, en 1998. Desde entonces, han estado enfrentados en varias ocasiones debido a que Noa intentó sacar a la luz pública detalles de la intimidad de la pareja cuyo matrimonio duró 11 meses.

La foto en cuestión tenía el letrero de Facebook que la calificaba de “spam”, y mostraba a la joven pareja en la época en que se enamoraron en Miami. Ella llevaba la larga cola de caballo que fue uno de sus peinados insignia en los años 1990 y él, un arete en la oreja, como era la moda de entonces.

El 24 de julio JLo cumplió 49 años y muchos especulan si Noa rescató la foto por este motivo, pero no es claro desde cuándo está publicada esta imagen en el perfil del cubano.

Una relación fallida

Noa llegó a Estados Unidos en balsa en 1992 con 17 años. Conoció a López cuando solo era una estrella en ascenso que filmaba en Miami Blood and Wine, con Jack Nicholson y Michael Caine.

Él era camarero en el restaurante Larios de Miami Beach, propiedad de Gloria y Emilio Estefan, y el romance fue visto en un principio como una de esas historias en que, a pesar de las diferencias, el amor podría salvarlo todo.

Se casaron en 1997 en una ceremonia privada en la casa de unos amigos en La Playa. Asistieron celebridades como Oliver Stone, Edward Olmos y Gregory Nava, el director de Selena, el filme que lanzó a López a la fama y con el que ganó su primer millón de dólares. Noa la llevó a La Habana a conocer a su familia.

El matrimonio duró solo 11 meses, y al principio, el divorcio parecía haber sido en términos amigables. En el año 2000, en una entrevista con el Miami Herald, López no parecía guardar rencor por la separación.

“No me gusta hablar sobre el tema porque ciertas cosas son sagradas y privadas. Pero no nos separamos por falta de amor. Ambos éramos jóvenes, yo me estaba convirtiendo en una celebridad, y si para mí resultó duro, imagine cómo fue para él. Creo que mi carrera puso presión, pero, ¿fue la única razón? No”, dijo entonces López.

Dos años más tarde, Noa llegó a administrar el restaurante Madre, que la actriz abrió en Pasadena, California. Pero terminó demandándola porque supuestamente lo había despedido sin ofrecerle explicaciones.

En el 2006 nada quedaba de las buenas relaciones. Noa tuvo que indemnizar a la diva del Bronx con $545 mil dólares por daños ocasionados en su intento de publicar un libro con los secretos de su vida en común.