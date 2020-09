Jessica, de 13 años, salió de casa el domingo engañada por un hombre en Facebook. Su familia pide ayuda

El padre de Jessica Aguilar exige a las autoridades que los ayuden a localizar a la adolescente, pues temen que el hombre que la contactó por redes sociales, con quien presumen se encuentra, 'sea un pedófilo' y le haga daño

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Jessica Aguilar Bernache, de 13 años de edad, salió de su casa desde el pasado domingo enganchada por un hombre al que conoció por Facebook y no ha regresado a su hogar. La familia teme por la integridad de la menor y solicitó ayuda para su localización.

Juan Manuel Aguilar Sánchez, padre de Jessica, exigió a las autoridades que los ayuden a localizarla, pues temen que el hombre que la contactó por redes sociales, con quien presumen se encuentra, “sea un pedófilo” y le haga daño.

El señor Aguilar dijo que durante su búsqueda obtuvieron información que apunta el posible perímetro donde estaría la menor, según la ubicación de su celular, pero las autoridades capitalinas se tardaron en responder con el operativo de rastreo y búsqueda. La familia tiene miedo que la “lenta reacción” de las autoridades provoque que le pierdan la pista y ya no la encuentren.

Jessica Aguilar Bernache acaba de cumplir los 13 años de edad y cursa el segundo año de secundaria. El padre, quien tiene la patria potestad, detalló que al iniciar las clases en línea la jovencita retomó sus actividades en internet.

“No nos dimos cuenta con quién se contactaba porque veíamos que, cuando se conectaba, ella hacía sus tareas y sus trabajos que mandaba por internet”.

El sábado por la noche, la menor estuvo en internet hasta cerca de las 23:30 horas.

“Nosotros estamos conscientes que la escuela es cansada, por eso no nos extrañó que estuviera hasta altas horas, entonces le dimos las buenas noches. No le notamos algún tono raro o molesto, por eso nos extrañó que de pronto ya no estaba en la casa”, narró el padre.

Jessica Aguilar Bernache cumplió los 13 años de edad el pasado mes de agosto. Foto: Especial

Al día siguiente, el señor Aguilar no esperaba que la menor se levantara temprano porque había estado hasta tarde con la tarea, pero cerca de las 12:30 horas vieron que no salía de su cuarto y se dieron cuenta que no estaba en casa.

Los familiares de inmediato comenzaron a buscarla; pidieron a los vecinos los videos de las cámaras de la calle y ahí se percataron que Jessica había salido con maletas en mano cerca de las 6:00 de la mañana y que tomó un taxi en la esquina. Las imágenes alcanzaron a tomar las placas del vehículo y buscaron al taxista.

“Hablamos con el conductor y nos dijo que la dejó en la esquina de la Prepa 3, en la Alcaldía Gustavo Madero”, dijo el padre.

Se dirigieron al punto que aportó el chofer e hicieron el mismo procedimiento: ver las cámaras y preguntar a los vecinos. Los videos corroboraron que la menor se había bajado de ese punto, pero ya no se alcanzó a ver el rumbo que tomó.

“Solo se alcanza ver unas manos que la ayudaron a bajar las maletas, pero ya no se alcanza ver más, ahí la perdimos”, relató el padre.

La familia comenzó a rastrear el celular y a verificar sus estados en línea. Jessica se había conectado por la noche y la geolocalización apuntaba a zona cercana a la Prepa 3 como la zona de ubicación.

NO ACTÚAN

Los familiares levantaron la denuncia primero al 911, luego a Locatel y “pedimos unas patrullas, pero tardaron mucho en llegar”, explicó Juan Aguilar.

De acuerdo con los allegados, la policía sólo acudió a levantar el reporte y nada más, después los enviaron a unas oficinas que no eran las indicadas.

La familia expuso a la policía que la menor se había conectado en la tarde, dio a conocer que lleva dos celulares y les proporcionó información del perímetro en donde podría estar la menor, según un rastreo preliminar.

“Desde anoche vimos que ella se conectó, les informamos a las autoridades y no quisieron hacer una búsqueda o rastreo del celular, dijeron que ya tenían el perímetro”, comentó el señor Aguilar.

La familia ha caminado todo este lunes por la zona aledaña a la Preparatoria 3 para preguntar a vigilantes y en la zona habitacional si han visto a la menor, pero no han tenido resultado.

“Hoy vimos que se volvió a conectar y avisamos a las autoridades. Nuevamente les dijimos que estaba conectada, pero solo nos repiten que ya tienen el perímetro, que ya vienen para acá, pero no. Ya hemos peinado calle por calle, casa por casa, le llamamos a los ministeriales y nos dicen que no los presionemos porque ellos están trabajando”.

Los familiares obtuvieron información que indica que la menor está con un hombre que la contactó por Facebook, el cual tiene al menos tres perfiles.

“Jessica se escribió con una amiga el domingo en la noche. Las autoridades saben que ella tiene dos celulares y que hay mensajes donde la niña dice que está con un hombre, y ellos no han hecho nada”, narró el familiar.

El padre detalló que la preocupación aumenta conforme pasan las horas, pues tienen miedo que la menor salga o la saquen de ese perímetro y ya no la puedan rastrear.

“Además, lo que más nos preocupa es que otra niña se contactó con el hombre (con el que presumen está Jessica) y le escribió que estaba deprimida, y él le dijo que la invitaba a su casa, que vive solo. Es la misma persona, es la misma zona. Nosotros ya le hablamos a la policía y no hacen nada. Nos preocupa porque si su teléfono todavía está en esta zona aún podemos rescatarla, pero no sabemos qué están esperando las autoridades para venir”, denunció la familia de la menor.

Juan Manuel Aguilar pidió a las autoridades “que no sean tan negligentes con su trabajo. Ahorita, por ejemplo, tengo tres horas esperándolos, y no vienen porque están haciendo diligencias que no veo; no veo porque nosotros somos los que hemos investigado. Ya me dijeron que yo no tengo que hacer nada, que me quede en mi casa sentado, pero yo no me puedo quedar sentado, si es mi niña”.