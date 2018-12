Jesucristo es superhÃ©roe de DC Comics

Jesucristo es superhéroe de DC Comics

Second Coming narrará el regreso de Jesucristo a la Tierra

Noroeste

23/12/2018

A horas de Nochebuena, DC Comics dio a conocer que en sus lanzamientos para marzo de 2019 aparecerá Second Coming, un cómic enfocado en Jesucristo.

La serie está a cargo de Vertigo Comics y es escrita por Mark Russell e ilustrada por Richard Pace. El resumen de la historieta, publicado, de acuerdo a radioformula.com.mx, es el siguiente:

“Sé testigo del regreso de Jesucristo, al Él ser enviado en una misión muy sagrada de Dios para aprender lo que se requiere para convertirse en el verdadero mesías de la humanidad, convirtiéndose en el compañero de piso del salvador favorito del mundo: el todopoderoso superhéroe Sun-Man, ¡el último hijo de Krispex! Pero cuando Cristo regresa a la Tierra, se sorprende al descubrir qué ha sido de su Evangelio y, ahora, pretende aclarar las cosas”.

En este sentido, la miniserie de Los Picapiedra (2016-2017) del mismo Russell fue nominada a los premios Eisner 2018 en las categorías de mejor serie limitada, mejor publicación de humor y mejor guionista.

Por otro lado, God Is Disappointed in You (2013), el autor creó una narrativa moderna y humorística de la Biblia. Se espera salga a la venta el primer número de la serie el 6 de marzo.

Cabe mencionar que la primera portada, ilustrada por Amanda Conner, ya deja entrever el humor con el que el escritor tratará de aclarar los mensajes de Cristo.