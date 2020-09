FUTBOL

Jesús Angulo piensa en Selección Nacional tras reencontrarse con el gol

El jugador sinaloense afirma le gustaría representar al país en competiciones internacionales

Noroeste / Redacción

Jesús Angulo pudo convertir ante Tigres en la Jornada 8 del Guard1anes 2020, un gol que considera uno de los más importantes de su carrera y lo deja motivado para lo que sigue e incluso piensa en un posible llamado a la Selección Mexicana.

“Fue algo muy bonito, algo diferente, algo que necesitaba, (estoy) muy feliz por el gol, por ayudar a mi equipo a sumar de a tres, lo viví de una manera muy bonita; yo creo que ha sido uno de los goles más importantes de mi carrera para estar ahí y levantar la mano”, dijo Angulo en rueda de prensa virtual.

Y al cuestionarle la prensa sobre una convocatoria al Tricolor, él aseguró estar más que puesto para que le llegue el llamado. “Claro que me gustaría representar a mi país, sería una gran oportunidad, claro que quisiera estar ahí, yo voy a trabajar de la mejor manera, hacer lo mejor que pueda y tratar que me vean de todos lados, demostrar en el club que puedo estar allá”.

El ex del Necaxa reconoce que en Chivas la exigencia es más alta que con Rayos, pues lo han criticado fuerte, pero aún así dice no baja nunca los brazos.

“Se siente diferente, es algo raro que te estén cuestionando el nivel para estar en un equipo como éste, pero nunca me dejé caer, no me dejé llevar por los comentarios negativos”, comentó.

Respecto a la adaptación con su técnico Víctor Manuel Vucetich, señaló que si no se dieron rápido los goles con este timonel no fue por no acoplarse a su sistema, sino “era más cuestión de mala suerte que el balón no quería entrar”.​