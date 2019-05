Jesús Antonio Reyes del Ángel presenta su obra Pensamientos y Reflexiones en Asuntos de Artes Marciales

En lo que es su quinto libro, aborda distintas etapas de las artes marciales

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con gran orgullo y satisfacción, el profesor Jesús Antonio Reyes del Ángel presentó su libro Pensamientos y Reflexiones en Asuntos de Artes Marciales, la noche de este jueves.

En una velada que tuvo lugar en la Casa Hass, donde estuvo acompañado por amigos y familiares, Reyes del Ángel presentó el que es su quinto libro, abordando distintas etapas de las artes marciales.

“Éste es un libro que no debía haber salido, pero me gustó tanto y los temas me gustaron tanto, que no pude evitar publicarlo, incluso antes del otro libro que ya estaba listo”, dijo Reyes del Ángel.

Reyes del Ángel aborda temas que narran el propósito fundamental de las artes marciales, enfocado en su mayoría a los más jóvenes y contados a través de una historia ficticia.

“Yo quiero que los niños sepan cuál es el propósito fundamental de las artes marciales, los meto en una historia con temas tratados con seriedad.

“Este libro cuenta una historia sencilla, una historia que se parece mucho a una que yo viví, por lo que me di a la labor de plasmarla aquí y ha funcionado muy bien”, añadió.

Entre los temas que se abordan en este texto, Reyes habla sobre la segunda etapa que todo practicante de artes marciales debe de dar tras completar la fase física.

Esta etapa requiere una conexión primordial entre mente y cuerpo, siendo la respiración el instrumento que conecta estos dos puntos.

“Este paso es importante de darse, pero son muy pocos los que lo hacen, esto, porque hay falta de información, falta de preparación o por el hecho de quedarse encadenados al aspecto físico y deportivo de la disciplina”.

Asimismo, el también profesor de taekwondo explica mediante su texto, la importancia que tiene la práctica de las katas, ya que esto lleva al practicante a alcanzar un estado de meditación.

“Las formas tienen tres capas de conocimientos, la primera es movimiento, la segunda es darle propósito a ese movimiento y la tercera es la que te permite llegar a un estado de conciencia alterada”, señaló.

Pensamientos y Reflexiones en Asuntos de las Artes Marciales es el primer libro de la colección de Reyes del Ángel, que aborda las artes marciales a través de una narrativa distinta, dejando a un lado el aspecto técnico.

