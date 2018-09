JesÃºs â€˜Azulâ€™ Iribe buscarÃ¡ callarle la boca a Carlos â€˜Rockyâ€™ Carlon

BOXEO

Jesús ‘Azul’ Iribe buscará callarle la boca a Carlos ‘Rocky’ Carlon

El pugilista sinaloense aseguró que no se siente viejo y mucho menos acabado, ya todavía piensa en buscar una pelea de título

Ernesto Gutiérrez

Jesús “Azul” Iribe (20-11-5, 10 KO’s) se declaró listo para enfrentar a Carlos “Rocky” Carlon (7-3-2, 3 Ko’s) y callarle la boca luego de que lo llamó viejito previo a la contienda estelar de la velada boxística “Culiacán Capital del Boxeo”, que se celebrará este viernes 28 de septiembre, a las 20:00 horas, en el gimnasio del Parque Revolución.

“Son cosas que no le tomo importancia, viejos los cerros y reverdecen, con la experiencia que tengo voy a salir adelante con la victoria”.

“No me siento un peleador viejo ni acabado, tengo 33 años pero no soy un peleador golpeado, me siento bien, me siento fuerte”, sentenció “El Azul” Iribe.

Jesús Iribe no conoce el estilo de boxeo del sonorense Carlos Carlon, pero confía en que su preparación y experiencia en los encordados lo comande a la victoria.

“No lo conozco pero con la experiencia que tengo simplemente voy a tomar las cosas con calma y el día de la pelea saber trabajarlo. Espero un rival duro que viene a ganar pero yo también voy a querer ganarle al rival”, expresó en entrevista.

Por último, “El Azul” Iribe aseguró que su mente está puesta en la pelea del próximo viernes, en sacar la victoria y después trabajar para buscar una contienda de título, sin importar de qué categoría sea, y en dos o tres años colgar los guantes.