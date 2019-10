FUTBOL

Jesús Dueñas y Luis Rodríguez reciben amenazas tras lo acontecido en Veracruz

El mediocampista de Tigres comentó que nunca obligó o insultó a los jugadores de los Tiburones Rojos

Noroeste / Redacción

MONTERREY._ Luego del escándalo en Veracruz el viernes pasado, Jesús Dueñas, jugador de Tigres, salió a hablar del tema y comentó que ha recibido insultos y amenazas en redes sociales, al igual que Luis Rodríguez, por temas que se dijeron en la transmisión del encuentro.

El oriundo de Zamora, Michoacán, aclaró que nunca se metió con los jugadores del Veracruz cuando se acercó a la banca, ni quiso obligarlos a que jugarán. Incluso ellos le pidieron que se dejaran emparejar en el marcador.

“En la transmisión se comentó que había obligado a los jugadores de Veracruz, que los había insultado y no se vale. Nunca me metería con un compañero. Después del partido a la fecha, he recibido mensajes ofensivos, agresivos, que se meten con mi familia, hasta hay amenazas.

“Nunca obligue y cuando me llaman a la banda me dicen que nos dejemos meter un gol, que tratemos de emparejar el partido y les digo que eso no está en mis manos, pero jamás los obligue, ellos vieron que mi actitud no era agresiva”, declaró.

Lo mismo ocurrió con “El Chaka”, a quien le atribuyeron el primer gol del juego al minuto y medio que anotó Eduardo Vargas e hizo que su esposa llegara hasta las lágrimas por las ofensas que recibieron.

“También se dijo que el primer gol fue de Chaka, después del partido me comenta que acaba de hablar con su esposa, empezaron a meterse con él y su familia, su esposa sale a defenderlo en redes sociales y llega un punto que se desespera, hasta llora. Es otra información incorrecta y quería pedir que tengan consideración y puede ocasionarnos problemas, son cosas que no son ciertas, he recibido ofensas hasta de Zamora, donde soy”, comentó.