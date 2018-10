JesÃºs Estrada Ferreiro ratifica que no habrÃ¡ descuentos del pago de predial en CuliacÃ¡n

DICE ALCALDE ELECTO

Jesús Estrada Ferreiro ratifica que no habrá descuentos del pago de predial en Culiacán

Antonio Olazábal

16/10/2018 | 11:35 AM

Jesús Estrada Ferreiro ratificó que no habrá descuentos para ningún ciudadano en el pago del predial.

El Alcalde electo de Culiacán mencionó que se basa en la Constitución para no hacer ningún tipo de descuento a los ciudadanos, y sostuvo que no está haciendo nada que atente contra la ley.

El morenista que ocupará la alcaldía el 31 de octubre en las afueras del Ayuntamiento, explicó que para realizar obra pública y darle una mejor calidad de vida a los culiacanenses es necesario que todos los ciudadanos paguen sus impuestos, es por ello que no se darán descuentos en el pago del predial.

Añadió que tal vez haya condonaciones para algunas personas que tengan adeudos de años anteriores, pero el pago en sí del predial, no tendrá ningún tipo de descuento.

Estrada Ferreiro mencionó que se actuará jurídicamente contra quien no esté pagando impuestos, además de que no descartó instaurar el Buró de Crédito en Sinaloa para quien no pague sus obligaciones tributarias.

Asimismo, reconoció que hay personas que no cuentan con muchos recursos para el pago del predial, sin embargo sostuvo que los ciudadanos de bajos recursos, que acrediten su nivel socioeconómico, recibirán otro tipo de apoyos que a la larga serán mejores que cualquier descuento del predial.

Dijo también que todos los ciudadanos pagarán por igual impuestos, hasta los trabajadores y jubilados del Ayuntamiento, quienes hoy en día tienen un 80 por ciento de descuento del pago del predial. Explicó que acabarán con estos privilegios, ya que no es correcto que un mínimo grupo tenga estos beneficios.