Jesús Estrada Ferreiro va contra Ley que quitó facultades a las juntas de agua

Dijo que esto debe volver a quedar en manos del municipio y calificó como inconstitucional la modificación hecha por la anterior legislatura, afirmando que no aplicaría esa reforma y “si querían pleito, va a haber pleito”

Gabriel Mercado

El Alcalde electo de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro anunció que presentará una iniciativa para dar marcha atrás a la reciente reforma que le quitó a las juntas de agua potable la licitación de obra, la cual quedó ahora en manos de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas).

Dijo que esto debe volver a quedar en manos del municipio y calificó como inconstitucional la modificación hecha por la anterior legislatura, afirmando que no aplicaría esa reforma y “si querían pleito, va a haber pleito”.

Señaló que esta ley permitirá al “hijo de Millán”, Juan Ernesto Millán Pietsch, titular de la Ceapas, manejar las obras de las juntas de agua potable, lo cual dijo atenta contra la soberanía y la autonomía de los municipios.

Juntas de agua potable ya no podrán contratar obra pública, aquí explicamos por qué

“Simplemente no la aplicó y ya, sin reforma no la aplicó, no lo voy a hacer, es más, voy a pedir que los recursos federales vengan por el municipio directamente”,

“¿No se arriesga a quedar peleado con el Gobierno del Estado?”, se le cuestionó.

“No me importa, si quieren pleito va a haber pleito”, respondió.

Aseguró que él no venía a pelear, si no a coordinarse, pero “juegan chueco, los engañan, y qué esperan”.

Señaló que no ha dialogado aún con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien dijo no es legislador aunque envió esa iniciativa, y buscaría hablar con los Diputados de la nueva legislatura para hacer esta modificación.

Adelantó también que ratificará la iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable para que no se limite el servicio a los deudores.