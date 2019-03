JesÃºs Moreno se cita con Campeonato Panamericano de Karate

Jesús Moreno se cita con Campeonato Panamericano de Karate

El artemarcialista mazatleco competirá en Panamá del 18 al 23 de marzo

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ En busca de cristalizar el sueño olímpico, el karateca mazatleco Jesús Moreno participará en el Campeonato Panamericano de la disciplina, que se llevará a cabo en Panamá del 18 al 23 de marzo.

Moreno terminó su preparación en el Centro Deportivo Benito Juárez y tendrá una parada en el Comité Olímpico México durante el fin de semana, el domingo tendrá su salida rumbo a la justa panamericana.

“Es mi primer evento internacional en la categoría Adultos, donde se juegan muchas cosas. M siento contento y orgulloso de representar a Mazatlán, Sinaloa y México, voy con muchos sueños y esperanzas, a dar todo y traernos el oro a casa.

“Me siento en una buena etapa, me siento bien, no voy a pasear, voy a dar un buen papel, me siento comprometido. Física y emocionalmente ya recuperado de las situaciones que se vivieron, hoy se juegan muchas cosas, si quiero entrar al proceso olímpico hay que ir con todo al torneo”, compartió el karateca.

Moreno buscará un lugar en el ranking mundial y de esta manera un pase al preolímpico, que se llevará a cabo en mayo.

“Espero toparme con los mejores, pero también espero lograr un buen resultado y avanzar al preolímpico por vía del ranking mundial, creo que todo se puede y vamos a dar ese paso”, agregó.

Jesús Moreno, multimedallista nacional y medallista juvenil olímpico, participará en la categoría Adultos, menos de 75 kilos.