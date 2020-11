BEISBOL

Jesús Pirela está con toda la disposición de aportar cuando sea necesario en Venados de Mazatlán

El pítcher venezolano admite haber sentido mucha adrenalina en su primer salvamento con los porteños

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El venezolano, naturalizado mexicano, Jesús Pirela está listo para cuando sea llamado desde el bullpén por el mánager Pablo Ortega.

Pirela registró la noche del viernes su segundo salvamento con la casaca de Venados de Mazatlán y tercero de la campaña, después del conseguido al inicio de la misma con Sultanes de Monterrey, equipo con el arrancó la liga invernal.

“Estoy a la disposición de mi manejador y cuerpo técnico, me he sentido muy bien, he tenido ya algunas oportunidades de entrar al relevo y estoy listo para cuando llegue el momento”, dijo Pirela.

“Debo de aprovechar cada oportunidad que me estén dando y además con toda la disposición en toda la campaña de estar aquí con Venados”.

Señaló que vivió mucha adrenalina al conseguir el primer salvamento en el estadio Teodoro Mariscal.

“En verdad muy contento por esa oportunidad que se me presentó de tener mi primer juego salvado con la camisa de Venados de Mazatlán, un poquito de ansieda, nervioso, pero es parte de lo que uno siente, es esa adrenalina al estar dentro del terreno de juego.

“La idea es salir a darlo todo, a dar un buen espectáculo para la afición de aquí para poder aspirar a los triunfos, situación que se presentó en el primero de la serie”.

Externó que es increíble poder jugar con público, debido a las circunstancias que se están vivendo actualmente y más porque en otras plazas no se permite el acceso a la fanaticada.