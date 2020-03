JesÃºs ValdÃ©s duda de capacidad financiera de Eldorado para sostenerse como municipio

Jesús Valdés duda de capacidad financiera de Eldorado para sostenerse como municipio

El dirigente estatal señaló que no existe la recaudación suficiente y eso podría causar problemas a la población siendo un municipio

Karen Bravo

CULIACÁN._ El presidente estatal del PRI Jesús Valdés Palazuelos dudó en la capacidad financiera de Eldorado para poder sostenerse si fuera nombrado el municipio 19 de la entidad, esto tras el triunfo del “Sí” en la consulta ciudadana que se realizó este domingo en la sindicatura.

“A mí me queda la duda todavía del tema económico y autosustentable en el tema de poder garantizar que con los ingresos propios de esas regiones puedan salir avantes como municipio, debido a que en esos lugares poca recaudación hay, no solo en temas de predial sino también en temas de agua y drenaje”, dijo.

Aunado a ello las condiciones actuales en las participaciones federales también plantean un escenario complicado en materia económica para los municipios por las nuevas políticas y los cambios planteados, detalló.

“Sobre todo hoy que la política federal es a recortar más recursos no solo a los municipios y el Estado, sino a muchos programas que pudieran verse inmersos en muchos problemas esta creación del nuevo municipio”, expuso.

Actualmente en la sindicatura los vecinos pagan cuotas fijas de agua y para poder generar capacidad económica tendrían que aceptar pagar por consumo de agua y que haya instalación de medidores, detalló, además que las autoridades tendrían que exigirle a la población cumplir con sus responsabilidades fiscales.

“Que pudieran en un futuro exigirle a la población pagar su predial a tiempo y exigirles poner medidor al agua y al drenaje no creo que va a ser una situación nada fácil para los pobladores, sobre todo para los vecinos de muchas comunidades que hoy no tienen esa restricción”, detalló.

Valdés Palazuelos se dijo respetuoso de la decisión que tomó la ciudadanía, sin embargo, destacó que fue poca participación para la consulta de municipalización.

“Yo creo que aquí ganó la apatía debido a que pues nada más una pequeña parte de la población pudo manifestarse, entonces, sin duda no es la mayoría que pretendía a lo mejor los movimientos que están sumados a este proyecto, entonces sí sería muy importante escuchar también a la sociedad de Eldorado a la que no participó por qué no participó”, dijo.