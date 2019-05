JesÃºs ValdÃ©s, ex Alcalde de CuliacÃ¡n y presidente del PRI en Sinaloa, reÃºne a liderazgos priistas en su boda

Unen sus vidas

Jesús Valdés, ex Alcalde de Culiacán y presidente del PRI en Sinaloa, reúne a liderazgos priistas en su boda

El Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, apadrina el matrimonio del líder priista y su novia; el Obispo Jonás Guerrero ofició la ceremonia

Noroeste / Redacción

CULIACÁN.- Jesús Valdés, ex Alcalde de Culiacán y presidente del PRI en Sinaloa, reunió a los liderazgos priistas del estado en su boda con Anahí Ochoa, matrimonio que fue apadrinado por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

A la ceremonia oficiada en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario por el Obispo de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, asistieron el ex Alcalde y ex Senador Aarón Irízar; el ex Gobernador, Jesús Aguilar Padilla; la ex legisladora Rosa Elena Millán; los diputados federales Alfredo Villegas y Érika Sánchez; la ex Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, así como Heriberto Galindo y Martha Tamayo, por mencionar algunos.

Fotos: Mary Ríos.

A la cita fueron invitadas al menos mil personas, entre ellos, familiares, amigos y también empresarios.

Jesús Valdés y Anahí Ochoa celebraron su unión en un salón de eventos, donde bailaron el vals con el tema Tú me cambiaste la vida, interpretado por José Luis Roma, de Río Roma, en vivo.

La pareja contrajo matrimonio en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario y recibieron la bendición de manos del Obispo de Culiacán, Jonás Guerrero Corona.