Jesús Vizcarra no quiere participar en las elecciones 2021

El ex Alcalde y ex candidato a la gubernatura reiteró la negativa a participar en otro proceso electoral

Karen Bravo

15/10/2020 | 12:35 AM

Jesús Vizcarra Calderón, ex Alcalde de Culiacán.

Jesús Vizcarra Calderón no quiere participar en el proceso electoral del 2021. En la presentación del plan maestro de la nueva sede de Salud Digna, fue abordado por la prensa para cuestionarlo sobre si le interesa participar como candidato, a lo que reiteró la negativa.

"No, yo lo único que estoy ayudando y uniéndome es a la sociedad, seguir ayudando en varios proyectos adicionales importantes y cómo ayudamos a la gente", expresó el ex Alcalde de Culiacán.

También fue cuestionado sobre cuál sería el perfil más idóneo para las elecciones y también se negó a opinar.

"En el tema de los sinaloenses, de las circunstancias, de los partidos, en eso no me voy a meter", atajó el también ex candidato a la gubernatura.