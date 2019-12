Jiapsi YÃ¡Ã±ez se lanza como cantante

Jiapsi Yáñez se lanza como cantante

La youtuber culiacanense se presenta en la ADEEM

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La Asociación de Empresarios del Entretenimiento en México es una convención donde se promueven a nuevos talentos, para que los representantes de todo el país conozcan el talento disponible, sobre todo en el regional mexicano; ahí se presentó Jiapsi Yáñez como cantante.

La youtuber culiacanense, famosa por hacer videos para YouTube y Facebook, subió al escenario para interpretar Doctor Psiquiatra, De party en Culiacán y No me importa, está última compuesta por ella misma, en la que dijo le responde a todos los que la critican en sus redes por distintos temas, desde su apariencia física, el contenido de sus videos, hasta su manera de hablar.

De party en Culiacán es una composición de El Chino del Rancho, y es un tema inédito.

Jiapsi destacó que esas canciones son las que incluye en su show de stund up, pero que sin querer se las han estado pidiendo y es por eso que se decidió para buscar un lugar en la música.

“Estos son temas para mi show, pero ya ando de cantante, la gente me lo pide, y pues a mí poquito me falta. Ya me tocó trabajar con Kalimba en un tema, viene un tema urbano, un tema como de reguetón pero ya sabrán, viene luego”, dijo Jiapsi.

Tras su aparición en una miniserie que grabó con Banda El Recodo, misma que se distribuye en las redes sociales de la banda, adelantó que se esta preparando un proyecto para una película, aunque no dio detalles.