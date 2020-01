JLo y Antonio Banderas brillan en Festival de Palm Springs

Los artistas fueron premiados por sus actuaciones en las cintas Hustlers y Dolor y gloria, respectivamente

Noroeste / Redacción

La actriz y cantante Jennifer Lopez fue galardonada con el Spotlight Award por su actuación en la película Hustlers, en la ceremonia 31 del Festival Internacional de Cine de Palm Springs que se realizó la víspera.

El encuentro fílmico californiano es la antesala de los Globos de Oro y marca el arranque de la entrega de premios más importante a nivel internacional, citó informador.mx.

JLo mandó un mensaje de agradecimiento por el galardón a través de sus redes sociales.

La estrella escribió en su cuenta de Twitter: "¡Gracias al Festival Internacional de Palm Springs por el premio Spotlight! Fue una noche mágica con el equipo de Hustlers. ¡Gracias a Lorene Scafaria (directora de esta cinta) por tus amables palabras al presentar mi premio!".

Por su parte, el actor español Antonio Banderas también se hizo presente en las redes sociales para agradecer el Premio Internacional Star, por su actuación en la cinta Dolor y gloria que dirigió Pedro Almodóvar y que también compite por el Óscar.

El artista, quien recibió el galardón de manos de su amiga, la actriz Salma Hayek, escribió este viernes en Twitter: "Agotado pero muy feliz en la 31 Gala Anual de los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs".

Agotado pero muy feliz en la 31 Gala Anual de los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Exhausted but very happy at 31st Annual Palm Springs International Film Festival Gala Awards #PSIFF20 @PSFilmFest pic.twitter.com/YYTMNK7gMG — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 3 de enero de 2020

El español acompañó el mensaje con imágenes en las que aparece al lado de su actual pareja, Nicole Kimpel y de la propia Salma.

Entre los premiados en la gala destacan también Quentin Tarantino, Jamie Foxx, Adam Driver, Cynthia Erivo, Laura Dern, Zack Gottsagen, Martin Scorsese, Charlize Theron, Joaquin Phoenix y Renée Zellweger.

ENSAYA PARA EL SUPER BOWL

Jennifer Lopez lleva cerca de un mes ensayando y entrenándose sin descanso para poder estar a la altura de las expectativas de cara al espectáculo que, junto a su amiga Shakira, ofrecerá el próximo 2 de febrero en el intermedio del evento deportivo con más audiencia del mundo: la final de la liga de futbol americano que tendrá lugar en la ciudad de Miami.

“No puedo dar pistas ni revelar nada, pero estamos ensayando mucho. Empecé en diciembre y ya estamos en la recta final; estamos muy emocionados y con ganas de darlo todo”, indicó.

