Joaquín Cosío será el Mayor General Suárez en 'Suicide Squad 2'

Durante la DC FanDome 2020, el director de El Escuadrón Suicida, James Gunn anuncia el papel que interpretará el actor mexicano

Noroeste / Redacción

Durante el DC FanDome, en el panel de Suicide Squad 2, se reveló que el actor mexicano Joaquín Cosío le dará vida al Major General Suárez.

Así lo anunció el director de la cinta James Gunn a lo que el histrión mexicano se mostró bastante emocionado ante la publicación y le respondió a Gunn.

“Excelente !! ¡Estoy tan emocionado! Muy emocionado. Que Chin...!!!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Días antes el director le dijo “cochiloco” al actor y los internautas no tardaron en reaccionar, haciendo diversos comentarios: “ídolos los dos”, “qué bueno que no le dijiste Mascarita, porque si no se iba a armar aquí la lucha libre”, “suena mejor”, entre otros.

En la sala virtual, James Gunn respondió una serie de preguntas sobre la historia de Suicide Squad y presentó al reparto de la cinta junto con sus respectivos personajes entre los que se encuentra, por obviedad, Margot Robbie, actriz encargada de dar vida a Harley Quinn.

Dentro del reparto se encuentran Viola Davis como Amanda Waller, Joel Kinnaman como Rick Flag, Michael Rooker como Savant, Flula Borg como Javelin, David Dastmalchian como Polka Dot Man, Daniela Melchior como Ratcatcher, Idris Elba como Bloodsport, Steve Agee como King Shark, Mayling NG como Mongal, Peter Capaldi como The Thinker, Alice Braga como Sulsoria, Pete Davison como Blackguard, Nathan Fillion como TDK, Sean Gunn como Weasel, Jai Courtney como Captain Boomerang y John Cena como Peacemaker.

Mientras que Daniela Melchior, Peter Capaldi, Alice Braga, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Joaquín Cosio y Mayling Ng, serán Ratcatcher 2, Thinker, Sol Soria, Weasel, General Luna, Tyla, General Suárez y Mongal, respectivamente.

Además de la presentación de cada uno de los personajes y una pequeña dinámica entre los actores, Gunn también se dio a la tarea de mostró las primeras imágenes del rodaje de Suicide Squad.

Por si fuera poco, durante el panel de la cinta en el DC Fan Dome también se lanzó el póster de la secuela de Suicide Squad. La cinta se estrenará en 2021.

Descrita por el mismo James Gunn como “la película más grande que ha hecho”.

“Será diferente a cualquier película de superhéroe hecha antes. Estaba emocionado con la oportunidad de hacer esta película en una forma que lo pueda hacer desde mi punto de vista. Dentro de cada personaje hay una cierta belleza, dentro de la mayoría, algunos son bastante feos de cualquier lado”, dijo el director.

Aunado a estas revelaciones, también se mostró el nuevo look que Robbie portará en esta nueva etapa como Harley Quinn.

Ahora, en la nueva versión de su personaje, Quinn abandonó los shorts para portar pantalones, una blusa y una chamarra de cuero; todos tendrán una combinación en color rojo con negro, retomando un vestuario parecido al de la caricatura de los 90. También dejó a un lado su bate intercambiándolo por un lanza misiles.

Por otro lado, el evento también trajo consigo los estrenos del último avance de “Wonder Woman: 1984” y revelaron las primeras imágenes de Robert Pattinson en “The Batman”.

Segundo tráiler de La Mujer Maravilla 1984

Warner Bros., propietario de la marca DC Comics, lanzó a nivel mundial el segundo tráiler oficial de La Mujer Maravilla.

El primer evento, de “Wonder Woman 1984″, contó con la presentación de Gal Gadot (Mujer Maravilla), Pedro Pascal (Maxwell Lord), Chris Pine (Seve Trevor), Kristen Wiig (Cheetah); estuvieron acompañados por Patty Jenkins, la directora, quien empezó su participación destacando lo amigables que fueron todos los actores en el set.

En otro momento del evento Lynda Carter, quien interpretó a “Wonder Woman” en la película original, apareció en el panel; quien agradeció a Gal Gadot por su performance en la cinta original.

“Eres una verdadera Mujer Maravilla y no podría estar más agradecida de tener tu guía y llamarte ‘mamá osa'”, dijo la protagonista.

El estreno de “Wonder Woman 1984″ en Estados Unidos será el 2 de octubre del 2020, a menos que Warner Bros. vuelva a cambiar la fecha debido a la pandemia del Covid-19.

The Batman

Matt Reeves estaba ansioso de poder mostrar al mundo la interpretación que Robert Pattinson le dará a Bruce Wayne en este nuevo filme. Y así lo hizo. El director decidió lanzar un avance con Pattinson en su rol como el héroe de Ciudad Gótica, a Jeffrey Wright como James Gordon, Zoë Kravitz como Selina Kyle y a Colin Farrel como The Penguin.

A pesar del poco material que apenas tienen, Reeves explicó que no pudo dejar pasar esta oportunidad para mostrar lo que han hecho con los personajes, y ubicar al público acerca del momento en el que conocerán a este Batman.

Solo hemos filmado el 25% de la película, pero no había forma de que no pudiera mostrar parte[...] Esta no es una historia de sus orígenes, pero lo conocerán en los primeros días. Muchas de las otras historias mostraron que tenía que dominar su miedo y él mismo, para convertirse en Batman. [Pero en esta película] lo conocemos en medio de este experimento criminológico y lo vemos cometer errores”, adelantó Reeves.

Estos errores tendrán consecuencias en las vidas de personas inocentes y las consecuencias serán mortales, de acuerdo con Reeves. Es por eso que estos primeros pasos los tomara personales.

Aunque no será una historia de orígenes para Bruce, los villanos que se irá encontrando se darán cuenta de su potencial como potenciales enemigos de Wayne.

DC FAN DOME

El DC FanDome 2020 es el evento que anuncia novedades de la industria editorial, así como del cine y la televisión.

ESTRENO

La película donde participa Joaquín Cosío, Suicide Squad 2, se estrenará en 2021.