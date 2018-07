Joaquin Phoenix es el nuevo Joker, así lo anunció Warner Bros - Noroeste

Joaquin Phoenix es el nuevo Joker, así lo anunció Warner Bros

A través de su página oficial, la productora a cargo de las cintas de DC Comics confirmó que el actor ya firmó contrato para protagonizar la cinta que contará los orígenes del icónico villano de Batman

Noroeste / Redacción

Luego de largas semanas de rumores, Warner Bros. confirmó la contratación de Joaquin Phoenix para ser el nuevo intérprete del Joker, icónico villano de Batman que tendrá una cinta en solitario en el Universo Cinematográfico de DC Comics.

A través de su página oficial, el gigante del entretenimiento oficializó al actor boricua tras un extenso periodo de negociaciones. Él interpretará al personaje, que hasta hoy recaía en los hombros de Jared Leto, en el filme que dirigirá Todd Phillips.

Según detalla Warner Bros., la cinta explorará los orígenes de este aclamado personaje.

“La exploración de Phillips de un hombre despreciado por la sociedad no es solo un estudio de carácter arenoso, sino también un cuento de advertencia más amplio”, detallan.

El guión fue escrito por el propio director y el escritor Scott Silver. Además, será producida por Richard Baratta (Spiderman y El lobo de Wall Street) y Emma Tillinger Koskoff (El lobo de Wall Street).

Joaquin Phoenix ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes del 2017 por su actuación en You Were Never Really Here. La cinta sobre los orígenes del Joker aún no tiene fecha de estreno.