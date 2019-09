Joaquin Phoenix perdió más de 20 kilos y casi enloquece mientras se metía en el papel del Joker

Phoenix, quien se debilitó bastante al tener que perder 23 kilos para interpretar al Joker, ya había adelgazado para otros papeles como el de The Master

ESTADOS UNIDOS (SinEmbargo)._ Cuando Joaquin Phoenix fue elegido oficialmente como el villano principal de DC Comics para el thriller Joker de Todd Phillips, la noticia no sorprendió, teniendo en cuenta el amplio currículum del actor interpretando a solitarios atormentados como lo hizo en Her, You Were Never Really Here y Inherent Vice.

Pero ahora, después de leer esta sombría y polémica entrevista del New York Times con la estrella de cine de 44 años, es difícil imaginar que alguien más pudiera interpretar a ese icónico personaje. Según el artículo, encarnar este papel aparentemente hizo a Phoenix tan miserable como el personaje en cuestión: Arthur Fleck, un payaso deprimido de Gotham City que recurre al crimen después de ser golpeado por la sociedad.

Al hablar con el periodista Dave Itzkoff (quien, bendito sea, parece que tuvo que lidiar con algunas respuestas hostiles como “Ni siquiera sé lo que acabas de decir”, lo cual supuestamente gruñó), Phoenix detalla sus experiencias en el set durante la filmación de Joker.

Explica que, desde un inicio, tuvo algunos desacuerdos con el director Todd Phillips (The Hangover, Due Date, War Dogs) sobre cuánto debería pesar su personaje.

Phoenix, quien se debilitó bastante al tener que perder peso para interpretar papeles como el de The Master, recuerda haber dicho: “Es una forma horrible de vivir. Creo que debería ser un hombre con algo de sobrepeso. Todd dijo: ‘Creo que deberías verte realmente muy delgado’”. Phoenix terminó perdiendo más de 23 kilos para el papel.

Eso no es todo. Un poco más adelante en la conversación, Phillips reveló que, en ciertos momentos durante la filmación, Phoenix simplemente se levantó y se fue, desconcertando por completo a sus compañeros de reparto. Phillips le explica al New York Times: “En medio de la escena, él simplemente se iba. Y el otro pobre actor pensaba que era su culpa y nunca era su culpa, siempre era por él, y él simplemente no lo notaba”.

El coprotagonista de Phoenix, Robert De Niro, cuyo trabajo en Taxi Driver inspiró el tono de Joker, no vio nada de esto a pesar de haber dicho: “Joaquín fue muy intenso en lo que estaba haciendo, como debe ser, como él debía serlo. En lo personal, no hay nada más qué agregar, ‘Bebamos un café’”.

De cualquier manera, no parece que hubiera un ambiente particularmente jovial en el set.

Otro factor que afectó a Phoenix durante la filmación de Joker fue lo apegada que se mantuvo la película a la mitología del cómic, especialmente en cuanto a cómo se desarrollan los personajes de Thomas Wayne (Brett Cullen) y su hijo Bruce (Dante Pereira-Olson) para que surja Batman y aparezca en la película.

Según Phillips, “(A Phoenix) nunca le gustó decir el nombre de Thomas Wayne. Hubiera sido más fácil para él si la película se llamara ‘Arthur’ y no tuviera nada que ver con todo eso. Pero a la larga, creo que lo asimiló y apreció”.

La aceptación final de Phoenix es una buena noticia, ya que la película próxima a estrenarse parece ser una de las más importantes del año. Sorprendió al llevarse el premio León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia y su llegada a los cines este 4 de octubre es algo que muchos esperan con ansias.