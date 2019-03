Joaquín Sabina, impostor y rey de la lengua en el Congreso del Español

El cantante provoca colas de dos cuadras en el encuentro de Córdoba y dice que siente como si se hubiera colado en una fiesta

Noroeste / Redacción

30/03/2019 | 10:04 AM

Una cola de dos cuadras rodeaba a las tres de la tarde el Teatro del Libertador. Por la ciudad merodeaba ya Joaquín Sabina, para asistir al Congreso Internacional de la Lengua Española, en la Córdoba argentina.

Más lejos de su Úbeda natal que la ibérica. En la otra Andalucía, fraguada por misiones de Jesuitas cinco siglos atrás. El viernes fue su día de gloria. Pero entre tanto académico, tanto docto y tanto escritor, el trovador con ronquera crónica y mala salud de hierro, decía sentirse algo así como un impostor, citó el diario El País.

“Como si me hubiera colado a una fiesta a la que no he sido invitado”, consideró Sabina.

Se juntó con poetas latinoamericanos y la española Elvira Sastre –otra estrella pujante del festival- a desgranar versos. En su caso, con rima: “Porque me parece que el lector debe tener alguna percha donde agarrarse”, dijo en el pánel Poesía y Diversidad Cultural.

Abrió la boca y arreciaron los aplausos. Habían hablado ya sus compañeros, aparte de la muy joven Sastre, con sus 26 años y su temple castellano a cuestas: José Marmol, de República Dominicana, los argentinos Carlos Schilling, Rafael Oteriño, de la academia local y la moderadora, María Negroni, que le dio la palabra.

El maestro introdujo en la mesa su sentido desgarrado, descarriado y festivo de la vida. Trazó una autobiografía al vuelo.

“A los 14, el rey Melchor se lo hizo bien conmigo y me trajo una guitarra...”, relató. Aliado a ella, comenzó a trazar versos llenos de odio contra el mundo y los espejos:

“Esos cabrones que, en vez de consolarte, te sostienen la mirada”. Se enamoró de una vecina, “rubia”, que prefería a un moreno con bici de ciclista: “Pensé que tenía tres maneras de llamar la atención. Convertirme en torero, atracar un banco o suicidarme”. Pero para las tres necesitaba un valor que nunca, por fortuna, le asistió.

Se conformó entonces con desahogarse, “más cuando descubrí que el mapa que me habían trazado del paraíso, era falso”.

Huyó de allí. Rumbo a la estación de Linares-Baeza. Recaló en un Madrid que lo adoptó, ahora con padrón en Lavapiés. Escribió canciones en tecnicolor, “para vengarme del blanco y negro de las tardes con lluvia”, dijo.

Luego, los granos de los que aquellos espejos de la adolescencia fueron testigos, se tornaron cicatrices.

“Y a veces, en algún concierto, una rubia, al lado de un moreno, me tira un beso, cuando éste se despista”. Entonces Sabina cierra un círculo tan real como imaginario, al son de sus creaciones.

Le pidieron por la tarde a gritos que cantara. Pero él se negó:

“Si supieran ustedes el gusto que siento ahora por no tener que cantar”, respondió.

Pero sí lo hizo al compás de tango, en el homenaje que diversos maestros del género le rindieron por la noche en el mismo teatro. Música que él quiso acompañar de un poema con su amigo Luis García Montero. Se le ha permitido un paréntesis en su deber literario y le ha mandado en comisión de servicios a dirigir un tiempo el Instituto Cervantes. Ambos recitaron dialogando versos.