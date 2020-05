Jocelyn estÃ¡ embarazada y tuvo que salir a buscar el sustento porque en DIF solo le dieron una despensa

ARTESANOS EN DESESPERACIÓN

Jocelyn está embarazada y tuvo que salir a buscar el sustento porque en DIF solo le dieron una despensa

Karen Bravo

CULIACÁN._ Equipada solo con una mesa y acompañada de Andrés, su hijo de tres años de edad, Jocelyn una joven artesana dejó la cuarentena para buscar el sustento cambiando sus productos por despensa, pañales y también vendiéndolos, sin embargo, esto representa un gran riesgo para ella porque tiene siete meses de embarazo.

“Ahorita no tenemos dinero para comer, ni para comprar pañales para el niño, ni para renta, ni para el agua. Cuando llegamos en la tarde el señor le cierra al agua porque como no tenemos dinero para pagarle le tenemos que rogar para que nos las abra”, explicó.

Jocelyn normalmente trabaja fuera de los restaurantes vendiendo sus artesanías, pero con el cierre de los mismos a raíz de la cuarentena por Covid-19, se quedó sin sustento.

Desde el principio la joven acudió a buscar apoyo al DIF, sin embargo, no recibió la ayuda que esperaba para poder sobrevivir en la cuarentena.

“En el DIF fui antes de que empezara esto y me dijeron que no había sistema, es como un Oxxo que no hay sistema, no hay internet para que nos den el apoyo y nada más me dieron una cajita donde venía un aceitito, un frijolito y me dijeron que dentro de cuatro meses viniera otra vez”, explicó.

“El Gobierno no nos apoya a nosotros”, lamentó.

La joven originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, tiene tres años radicando en Culiacán. Hace tres días tuvo que salir a las calles a buscar ganar dinero para poder solventar sus gastos de renta y alimentación. Tampoco ha podido acudir al chequeo prenatal y aunque ya tiene siete meses de embarazo, no cuenta con un fondo para costear el parto.

“Estoy a punto de tener mi bebé y no sé lo que vamos a hacer, la verdad, no tenemos dinero también”, expuso.

“No hay dinero para el parto, no tengo ni ropita para el niño, no tengo ni pañales, ni nada de artículos de bebé y mi esposo también está muy preocupado porque perdió su trabajo”, comentó.

PARA AYUDAR A JOCELYN

-Está ubicada en la entrada del estacionamiento de un conocido supermercado en Tres Ríos, sobre el bulevar Rotarismo

-Vende sus productos para costear la renta y el parto

-También los intercambia por despensa, pañales y toallitas húmedas

-Acepta donación de ropa para bebé