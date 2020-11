Joe Biden gana en Michigan y se acerca a la Presidencia; asegura que ganará tras recuento

Confío en que venceremos, pero no habrá estados rojos ni azules. Solo los Estados Unidos de América, dice

Noroeste / Redacción

El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ganó la elección en Michigan, según la proyección de la cadena CNN, lo que le daría 16 votos electorales, y con lo que sumaría 253 delegados en el Colegio Electoral, de los 270 que necesita para llegar a la Casa Blanca.

"Todos los votos se deben contar. Nadie nos va a arrebatar nuestra democracia. No seremos silenciados, no nos dejaremos acosar. Confío en que venceremos, pero no habrá estados rojos ni azules. Solo los Estados Unidos de América", dijo Biden en un mensaje a la nación, un día después de la jornada electoral.

"Creemos que seremos los ganadores cuando todos los votos se hayan contado [...] Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca", dijo Biden desde el Chase Center de Wilmington, en Delaware.

El candidato demócrata aventaja al presidente Donald Trump, que cuenta con 214 delegados en el Colegio Electoral, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

El candidato demócrata afirmó que estaba claro que estaba ganando los estados para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para obtener la Presidencia.

Biden aseguró que tanto él como su compañera de candidatura, la senadora Kamala Harris, estaban en camino de convertirse en la fórmula más votada en la historia de Estados Unidos.

"Una vez que esta elección termine será el momento para hacer lo que hemos hecho como estadounidenses, acabar con la retórica dura de la campaña, bajar la temperatura, vernos de nuevo, escucharnos el uno al otro [...] Unirnos, curarnos, unificarnos de nuevo como una nación. Sé que no será fácil", declaró Biden.

TRUMP RECURRE A JUSTICIA PARA SUSPENDER CONTEO EN PENSILVANIA

La campaña de Donald Trump dijo este miércoles que recurrirá a la justicia con "acciones legales críticas" para suspender el conteo de votos en Pensilvania, una estrategia que ya usó en estados clave como Michigan y Wisconsin. Asimismo, acusó a las autoridades electorales de prohibir a los observadores que se acercaran a menos de 7.6 metros de los conteos.

"Vamos a demandar para detener temporalmente el conteo hasta que haya una transparencia significativa y los republicanos puedan asegurarse de que todo el conteo se haga según la ley", dijo el director adjunto de la campaña, Justin Clark, en un comunicado.

"Están sucediendo cosas malas en Pensilvania. Los demócratas están planeando privar del derecho a voto y diluir los votos republicanos", señaló en un comunicado la campaña de Trump, que ya pidió un recuento de votos en Wisconsin y que detenga el escrutinio en Michigan.