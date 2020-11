FUTBOL AMERICANO

Joe Flacco supera en yardas a Joe Montana

El ahora mariscal de campo de los Jets tiene más yardas por pase que Montana y más anillos de Super Bowl que Dan Marino

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Los récords fueron hechos para romperse en el deporte, pero no necesariamente reflejan quiénes son los mejores de la historia. Michael Jordan no es el basquetbolista con más títulos de la NBA, Wayne Gretzky no tiene la mayor cantidad de Copas Stanley en la NHL... Y definitivamente Joe Flacco no es mejor que Joe Montana.

El lunes, en el juego que cerró la Semana 9 de la NFL, Joe Flacco superó a Joe Montana en el lugar 20 histórico de yardas por pase con 40 mil 551, recordando que el quarterback actualmente de los Nueva York Jets tiene un anillo de Super Bowl ganado en 2013 con los Baltimore Ravens, pero no por ello es mejor que Dan Marino o Jim Kelly, quienes jamás fueron campeones.

Flacco llegó a la NFL como selección de primera ronda (18° global) en el Draft del 2008 con los Ravens, donde coincidió con el mítico defensivo, Ray Lewis. Allí permaneció 11 temporadas hasta que apareció Lamar Jackson, por lo que fue enviado en canje a los Denver Broncos, donde solamente duró una temporada y para este 2020 se enroló con los Jets.