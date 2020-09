Joe Jiménez molesto con comentarios de Miguel Ángel Sanó

Sanó dijo que celebró un poco más de la cuenta después de su cuadrangular contra Jiménez

Noroeste / Redacción

DETROIT._ El relevista puertorriqueño de los Tigres de Detroit, Joe Jiménez, se ha medido cinco veces al toletero de los Mellizos de Minnesota, Miguel Ángel Sanó, desde el 2017. Después de su último enfrentamiento el sábado, sus futuros choques llamarán bastante la atención.

Sanó dijo que celebró un poco más de la cuenta después de su cuadrangular contra Jiménez en la séptima entrada porque el pítcher boricua le dijo algo después de poncharlo la temporada pasada, también al quisqueyano Nelson Cruz después de poncharlo para ponerle fin al séptimo episodio la semana pasada en Detroit.

“Me ponchó con un slider y me dijo, ‘Vete de aquí’”, expresó Sanó después del encuentro del sábado. “Le dije a Nellie que la próxima vez que lo vea iba a dar un gran batazo para decirle lo mismo. No debe enfadarse. Si él celebró no debe haber problema si nosotros celebramos también”.

El festejo resultó en intercambio de palabras entre Sanó y Jiménez desde sus respectivas cuevas.

Después de leer los comentarios de Sanó, Jiménez dijo el domingo que él no dijo lo que provocó la reacción.

“Antes de eso le tenía bastante respeto”, declaró Jiménez. “Eso no es necesario. Dijo que lo hizo porque celebré un ponche contra Nelson Cruz. Eso es mentira”.

Lo que hizo Jiménez -- después de abanicar a Cruz la semana pasada y después de retirar a Sanó el año pasado -- parecía su celebración normal después de su presentación.

(Con información de MLB)