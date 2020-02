Joey Meneses se adueÃ±a de los lideratos ofensivos de la Serie de Caribe 2020

BEISBOL

Joey Meneses se adueña de los lideratos ofensivos de la Serie de Caribe 2020

El pelotero de Tomateros de Culiacán está teniendo un torneo bastante productivo

Noroeste / Redacción

SAN JUAN, Puerto Rico._ En cuanto a bateo se refiere, Joey Meneses se ha adueñado de la 62 Serie del Caribe en sus primeras cuatro fechas.

El “culichi”, veterano de liga menor y del equipo de su ciudad natal, Tomateros de Culiacán, es el líder de promedio (.563), porcentaje de embasarse (588), slugging (.875) y, por supuesto, OPS (1.463) en 16 turnos. El jonrón y las cuatro remolcadas del bateador designado fueron parte clave del ataque de los Tomateros (México) el martes, cuando vencieron por 7-6 a los Cardenales de Lara (Venezuela), pusieron su marca en 3-1 y clasificaron para la ronda semifinal del torneo, junto al mismo conjunto venezolano y los Toros del Este (República Dominicana) hasta ahora.

“Estando positivo”, dijo Meneses al explicar su éxito de esta semana en el Estadio Hiram Bithorn. “Estos juegos me ayudan para lo que viene en el 2020”.

Lo que viene para Meneses, de 27 años, es otra oportunidad de llegar a las Grandes Ligas. Firmado a un contrato de liga menor con los Medias Rojas, el toletero probablemente merecía ser parte de los convocados a los Filis de Filadelfia a partir del 1ro de septiembre del 2018. Ese año, Meneses bateó .311/.360/.510 en 130 juegos por Triple-A Lehigh Valley, encabezando la Liga Internacional con 23 cuadrangulares y 82 impulsadas.

Sin embargo, su paso por el béisbol japonés en el 2019 con Orix Buffaloes no fue lo que él hubiese querido. No tuvo un buen inicio de temporada y, durante el mes de junio, fue suspendido al salir positivo en una prueba de dopaje. Ahí mismo, vio acortado su tiempo en Japón.

Su campaña del 2019-20 con los Tomateros fue mucho más positiva. En 65 encuentros de temporada regular, bateó .332/.418/.500, siendo parte del equipo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. El manager de Meneses en los “Guindas”, Benjamín Gil, confía en que el designado/primera base/jardinero podrá dar de qué hablar con la oportunidad indicada en los Estados Unidos.

“Yo no veo cómo él no batee .280 con arriba de 20 jonrones y 85 producidas (a nivel de Grandes Ligas)”, comentó Gil, quien calificó como “injusticia” la decisión de los Filis de no permitirle a Meneses debutar en las Mayores en septiembre del 2018.

Claro, lo primero ahora para Meneses y Gil es seguir ganando en San Juan, sobre todo jueves y viernes, en su intento por ganar esta Serie del Caribe. Luego vendrá el reto de Meneses de tratar de hacerse sentir en los entrenamientos de liga menor de los Medias Rojas.

“Estoy muy positivo este año”, expresó Meneses. “Espero llegar al Spring Training y tener la oportunidad de estar ahí jugando. Muy contento por una oportunidad más que se me dio en el béisbol de los Estados Unidos”.