BEISBOL

Joey Meneses se arma de paciencia en las sucursales de los Filis de Filadelfia

El primera base ha reunido estadísticas muy buenas y espera con calma ser tomado en cuenta para subir a Grandes Ligas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Sabedor de que aún queda mucho camino por recorrer y que a pesar de la gran temporada que se le dio en Triple A con la principal sucursal de los Filis de Filadelfia, su objetivo aún sigue firme, llegar a Grandes Ligas, por lo que no quita el dedo del renglón.

Ante la distinción de Novato del Año y Jugador Más Valioso en la Liga Internacional con el equipo de los Iron Pigs de Lehigh Valley, el culichi destaca que ha sido un año muy largo, pero de muchas satisfacciones pues siempre se ha mantenido ocupado en mejorar y estar en ritmo para poder dar el máximo en cada encuentro.

“Estoy feliz y contento por el trabajo que he venido haciendo esta temporada, ya que nunca he dejado de trabajar para tener un año bueno como éste. Estoy feliz por lo que hasta el momento hemos conseguido”, externó.

A pesar de que los Filis de Filadelfia, organización de Grandes Ligas a la que pertenece, tiene un exceso de tráfico en la primera colchoneta con Carlos Santana y Justin Bour, el inicialista azteca detalla que él no quitará el dedo del renglón y seguirá trabajando hasta conseguir su sueño, jugar en Grandes Ligas.

“Eso siempre ha estado, estoy esperando para ver si se da un llamado a Grandes Ligas, yo estoy siempre esperando y si no es estaré satisfecho por el trabajo que realicé durante esta temporada”, indicó.

Aún y cuando sus números fueron espectaculares, está consiente que debe seguir “picando piedra” para poder alcanzar un lugar en la gran carpa, por lo cual asegura que continúa saliendo a darlo todo en el terreno de juego día a día y a la espera de esa anhelada llamada que le notifique su arribo al equipo grande con Filadelfia.

Joey Meneses se convierte en el primer mexicano en la historia en llevarse dichos honores en Ligas Menores, mérito otorgado gracias a sus 23 cuadrangulares, 82 carreras producidas y su .311 de porcentaje al bat para ser el sublíder solo detrás de Rusney Castillo.

“Hasta ahorita ninguno de los jefes han hablado conmigo, ni el mánager, el gerente o algún directivo, yo estoy concentrado haciendo lo mío y con el ánimo de salir a darlo todo en el terreno de juego”, expresó.

Aunque tiene dentro de sus planes jugar en inverno en la LMP, señaló que su arribo a los Tomateros de Culiacán lo desconoce, pues desea ayudar en lo más posible a su equipo (Lehigh Valley) en este momento y una vez culminado su compromiso descansar dos o tres semanas para comenzar a entrenar con los guindas, asegurando que es una organización a la que le debe mucho, no solamente por ser de esta ciudad sino por todas las cosas que ha aprendido en los últimos años.

“La verdad no sé cuándo vaya a terminar, no sé hasta dónde vaya a llegar con el equipo. Jugué toda la temporada pasada en invierno, playoff y Serie del Caribe, descansé un poquito y me reporté a Spring Training, aquí he jugado toda la temporada y la verdad si me siento cansado, mis planes son ir a jugar con Culiacán, pero deseo descansar un par de semanas y luego comenzar a entrenar bien para estar listo y evitar lesiones”, explicó.