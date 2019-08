John Ackerman desmiente que busque rectoría de la UNAM

El medio digital Enlace Judío publicó y borró que supuestamente modificarían la Ley Orgánica de la Universidad para que una persona no nacida en el País pueda ocupar el cargo de rector, lo que sería una adecuación a modo para el estadounidense de origen

Noroeste / Redacción

El doctor en sociología política y doctor en derecho constitucional, John Mill Ackerman Rose, se deslindó de una publicación hecha por el medio digital Enlace Judío -que después borró-, en el que supuestamente modificarían la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para que una persona no nacida en el país, pueda ocupar el cargo de rector, lo que sería una adecuación a modo para el estadounidense de origen.

El esposo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros -titular de la Secretaría de la Función Pública- desmintió dicha información difundida en Twitter por el periodista Julio Hernández López, y acotó que él apoyaría la reelección de Enrique Luis Graue Wiechers, actual rector de la UNAM, designado para el periodo 2015-2019, cargo que tendría que ser renovado en noviembre próximo.

Ackerman Rose es investigador titular "B" de tiempo completo de la misma UNAM, además de director editorial de la revista Mexican Law Review, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III.

Es, además, doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz y doctor en Derecho Constitucional por la UNAM.

Asimismo, es presidente Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo.

Por otra parte, es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, y también ha dictado cátedra en la American University en Washington, D.C. y en Sciences Po en París, Francia.

Ha fungido como articulista o analista en Proceso, La Jornada, El Universal, Reforma, The New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, San Francisco Chronicle, Houston Chronicle, San Diego Union-Tribune y The Guardian.