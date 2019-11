John Legend, el Hombre vivo mÃ¡s sexy, segÃºn People

LOS ÁNGELES._ El cantante de R&B John Legend es el “Hombre vivo más sexy” de 2019 por la revista People.

El anuncio se hizo el martes por la noche en la competencia de talento “The Voice” de NBC, donde Legend, conocido por su voz suave y sedosa, funge como “coach” junto a Gwen Stefani, Kelly Clarkson y Blake Shelton.

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people's sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk