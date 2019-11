Johnny Deep bebe alcohol como si fuera agua, aseguran amigos

Todo parece indicar que el actor atraviesa una fase de crisis debido a sus excesos

Noroeste / Redacción

Amigos del actor Johnny Depp se encuentran sumamente preocupados por él, pues aseguran que bebe alcohol como si fuera agua, mientras continúa la batalla en la corte con su ex esposa Amber Heard.

Fuentes cercanas a la estrella de Pirates of the Caribbean citadas por el sitio de noticias RadarOnLine, manifestaron estar preocupadas por la situación del actor, subrayando que, a menos que reduzca su “estilo de vida de estrella de rock and roll” las cosas pueden terminar mal.

“Johnny todavía estaba pidiendo botellas de vodka en su habitación (de hotel) a las 3 de la mañana cuando tenía un evento de alfombra roja al día siguiente”, reveló una fuente anónima citada por ese medio.

“Estaba bebiendo alcohol durante el evento, con una taza de café. Fue salvaje. Sus muchachos de seguridad tuvieron que tratar de mantenerlo firme sobre sus pies”, agregó el informante.

El actor de 56 años anunció que no le gustaba su habitación de hotel, donde se está hospedando en Sydney, Australia, pero luego bromeó que estaba bien porque de todos modos planeaba destruirla.

“Está bien porque la destruiré de todos modos”, le dijo Depp a la fuente cercana a él.

Según Heard, para Depp hacer algo así no es algo que esté fuera de lugar, porque ya lo hizo en otras ocasiones. Recientemente el actor presentó una demanda por 50 millones de dólares contra la actriz de “Aquaman”, luego que ella dijo ser víctima de violencia doméstica y acusarlo públicamente de ser violento.

La actriz, de 33 años, tomó represalias demandando a Depp, alegando 13 actos de violencia en su contra y acusándolo de mezclar alcohol con tabletas de éxtasis.

“Al caer la noche, Johnny me golpeó varias veces, me empujó y me tiró al suelo, me ahogó y me escupió en la cara”, afirmó la mujer, según consta en documentos judiciales.

Agregó que él “lanzó botellas a través de los paneles de las ventanas de una puerta de vidrio, rompiendo dos paneles y dejando vidrio por todas partes”.

“Johnny se arrancó la ropa y en un momento estaba desnudo y descalzo, cubierto de alcohol y vidrio”, continuó.