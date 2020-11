Johnny Depp cobrará $10 millones por rodar una escena de Animales Fantásticos 3 antes de su despido

Sinembargo.MX

10/11/2020 | 08:19 AM

MADRID._ Johnny Depp se ha desvinculado de Animales Fantásticos 3 después de que Warner Bros. le pidiera renunciar al papel de Grindelwald en la tercera entrega de la saga. Y tras el impacto inicial, poco a poco van surgiendo nuevos detalles de su despido y ahora se ha revelado que el actor recibirá su sueldo íntegro por el proyecto.

Según informa The Hollywood Reporter, Warner Bros. pagará el salario completo de Depp, a pesar de que el intérprete solo había filmado una escena desde que comenzó la producción el pasado mes de septiembre en Londres. Al igual que muchas estrellas de primer nivel, Depp tenía un contrato con cláusula pay-or-play, que requiere que se le compense por completo, ruede el largometraje o no. ComicBook.com apunta que Depp recibirá 10 millones de dólares por una única secuencia.

Cabe destacar que el contrato de Depp para Animales Fantásticos 3 no incluía ninguna cláusula de moralidad, que permite a los estudios no pagar al actor en cuestión si actúa en contra de los valores del estudio. El contrato de Depp fue revisado en varias ocasiones, pero nunca se agregó esta condición.

El despido de Depp llega después de que el artista perdiera una demanda por difamación contra el tabloide británico The Sun, que se refirió a él como “maltratador de esposas”. Este apelativo hacía referencia a la denuncia por violencia doméstica interpuesta por su ex mujer, Amber Heard. El juez Andrew Nicol falló a favor de The Sun ya que pudo probar 12 de las 14 acusaciones que Heard presentó al tribunal, por lo que, según el magistrado, era correcto que la publicación se refiriera a él en esos términos.

A raíz de esta decisión, el presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, decidió prescindir de Depp, quien será sustituido por un nuevo actor como el mago oscuro Gellert Grindelwald, ya que su enfrentamiento con Albus Dumbledore, el director de la escuela de magia Hogwarts cuya versión joven interpreta Jude Law, es uno de los pilares de la trama de la saga.

Dirigida por David Yates, Animales Fantásticos 3 contará también con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller y el ya mencionado Jude Law. El filme tiene previsto su estreno en cines durante el verano de 2022.