Johnson & Johnson acepta que su vacuna contra el Covid-19 no es tan efectiva con la nueva mutación sudafricana

MÉXICO._ Johnson & Johnson anunció este viernes que su vacuna contra el coronavirus de dosis única brindaba una fuerte protección contra la Covid-19, “pero los resultados vinieron con una nota de advertencia significativa”, reporta The New York Times: la tasa de eficacia de la vacuna cayó del 72 por ciento en los Estados Unidos al 57 por ciento en Sudáfrica, donde una variante altamente contagiosa impulsa la mayoría de los casos.

“Los estudios sugieren que esta variante también reduce la eficacia de las vacunas Covid fabricadas por Pfizer-BioNTech, Moderna y Novavax. La variante se ha extendido en al menos 31 países, incluido Estados Unidos, donde se documentaron dos casos esta semana”, agrega el diario.

Johnson & Johnson dijo que planeaba solicitar la autorización de emergencia de la vacuna a la Administración de Alimentos y Medicamentos a partir de la próxima semana, lo que la encamina para recibir la autorización a finales de febrero.

“Esta es la vacuna pandémica que puede marcar la diferencia con una sola dosis”, afirmó Paul Stoffels, director científico de Johnson & Johnson.

El nivel de protección alcanzado por Johnsonn & Johnson está por encima del mínimo requerido por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos, pero está por debajo de las vacunas de Pfizer y Moderna ya aprobadas.

Ayer, Novavax, una pequeña compañía apoyada por el Gobierno de Estados Unidos, reconoció que su vacuna contra el Covid-19 ofrece una protección sólida contra el virus, pero no es efectiva en la variante descubierta en Sudáfrica.

Novavax dijo que la eficiencia de su vacuna es superior a 90 por ciento en el virus de Wuhan, pero no superior a 50 por ciento en el de Sudáfrica.

La pandemia ha matado a 2.1 millones de personas. Los especialistas advierten que cada vez que el virus brinca de un humano a otro se transforma, es decir, muta. Y mientras la pandemia siga, seguirá mutando. Hasta que alguna de esas variantes se vuelvan en una más peligrosa que la anterior.

La noticia, de acuerdo con el diario New York Times, ha sido un problema para Estados Unidos, que horas antes reportó sus primeros casos conocidos de la variante contagiosa en dos personas no relacionadas en Carolina del Sur. Y se produjo pocos días después de que Moderna y Pfizer aseguraran que sus vacunas también eran menos efectivas contra la misma variante.

La nota firmada por los periodistas Katie Thomas, Carl Zimmer y Sharon LaFraniere Novavax, destaca que “el hecho de que tres vacunas parecieran mostrar una menor efectividad contra la variante de Sudáfrica no es alentador, y los resultados que Novavax anunció el jueves fueron los primeros en ocurrir fuera de un laboratorio, probando qué tan bien funcionó una vacuna en personas infectadas con una nueva variante”.

El diario refiere que los expertos también han dicho que hay motivos para el optimismo, señalando que las vacunas siguen siendo eficaces. “La mejor manera de combatir las nuevas variantes contagiosas es continuar la vacunación y otras medidas de salud pública, lo que ralentizará la capacidad del virus de infectar a nuevas personas y mutar aún más”.

JUST IN: Topline interim data analysis from our Phase 3 ENSEMBLE clinical trial for our investigational single-dose #COVID19 vaccine candidate announced: https://t.co/0IYaigbYvV pic.twitter.com/e1zIJr7qSQ