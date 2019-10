Joker 2 podría estar en marcha y se centraría varios años después de la primera, asegura medio de EU

Concebida como una historia independiente, está cerca de alcanzar los 750 mdd en taquilla, la cinta se ha convertido en un fenómeno mundial, situada por sus fans en el top ten de IMBb durante su segunda semana en cines

Sinembargo.MX

24/10/2019 | 10:25 AM

MADRID (SinEmbargo)._ El director de Joker, Todd Phillips, ha desmentido en varias ocasiones los rumores sobre una segunda parte de la película. También la trayectoria de Joaquín Phoenix, actor que protagoniza la cinta y que nunca ha rodado una secuela, apunta en esta dirección. Pero ahora nueva información asegura que Joker 2 ya está en marcha.

La revista We Got This Covered, citando fuentes cercanas a las producciones de Warner-DC, asegura que Phillips y Phoenix podrían ver cumplido su deseo de trabajar juntos de nuevo ya que Joker 2 está “en la etapa inicial de su desarrollo” y la intención de Warner Bros es dar “continuidad” al descenso a los infiernos de Arthur Fleck.

La publicación estadounidense va más allá adelantando que esta supuesta secuela se desarrollaría varios años después de los hechos narrados en Joker y se centraría en la consolidación del personaje como uno de los delincuentes más poderosos de la ciudad de Gotham.

De concretarse finalmente, esta película se convertiría en la primera secuela que Joaquin Phoenix acceda a rodar en toda su carrera.

La trama se alejaría, por tanto, de la exploración psicológica del personaje de Arthur Fleck que caracteriza el filme de Phillips, para ahondar en la consagración del Joker como asesino, psicópata... y futura némesis de Batman. De concretarse finalmente, esta película se convertiría en la primera secuela que Joaquin Phoenix acceda a rodar en toda su carrera.

Joker, concebida como una historia independiente, está cerca de alcanzar los 750 millones de dólares en taquilla. Rodeada de polémica y no exenta de críticas, la cinta se ha convertido en un fenómeno mundial, situada por sus fans en el top ten de IMBb durante su segunda semana en cine.