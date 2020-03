Jon Bon Jovi envía mensaje lavando platos en un restaurante: uno de sus músicos tiene coronavirus

Soul Kitchen es la cadena de restaurantes solidarios que el cantante inauguró en 2014 y que se caracteriza por ofrecer platos de comida a cambio de la cantidad de dinero que el comensal estime conveniente

Noroeste / Redacción

29/03/2020 | 11:00 AM

Soul Kitchen es la cadena de restaurantes solidarios que Jon Bon Jovi inauguró en 2014, y que se caracteriza por ofrecer platos de comida a cambio de la cantidad de dinero que el comensal estime conveniente.

Con sucursales en Nueva Jersey (ciudad natal del vocalista), el restaurante se ha convertido en una opción viable para los más vulnerables así como para los fans de la banda.

Con la cuarentena declarada, el restaurante siguió funcionando pese a las restricciones decretadas por las autoridades. En ese contexto, fue el propio John Francis Bongiovi Jr. quien se hizo presente personalmente para colaborar con sus trabajadores.

En una de las fotografías difundidas por el restaurante en Instagram, se ve al músico haciendo labores domésticas en una de sus dependencias, específicamente lavando platos desde la cocina.

“Si no puedes hacer lo que haces… ¡Haz lo que puedas!”, se lee bajo la fotografía, que fue celebrada por los seguidores del músico.

Para el estadounidense no han sido días fáciles. David Bryan, tecladista de Bon Jovi, dio positivo al coronavirus a la edad de 58 años, y por estos días se mantiene bajo observación médica.

“Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable”, dijo.

Bryan, junto a Jon Bon Jovi y el baterista Tico Torres, son los únicos integrantes originales de la banda.