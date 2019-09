Jonathan del Campo estÃ¡ de vuelta en casa

Jonathan del Campo está de vuelta en casa

El pelotero regresa tras seis temporadas de su último año con los Rojos

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Jonathan del Campo regresa al equipo que lo debutó en invierno en 2009-2010, buscando finalmente la consolidación en su segunda etapa con Venados.

El versátil jugador vuelve a Mazatlán tras seis temporadas de su último año, luego de su paso por Águilas de Mexicali.

"Muy contento de regresar aquí, es un lugar que siempre me ha gustado, la afición siempre me trató muy bien, la directiva igual, el estar aquí me trae muy bonitos recuerdos, regreso con más madurez y esperando poder tener más participación para ayudar al equipo, y un campeonato ganar", expresó Del Campo.

Entrenamiento de Venados de Mazatlán

El pelotero de 31 años de edad llega vía préstamo de Algodoneros de Guasave, club que lo tomó en el pasado draft de los equipos de expansión para esta campaña invernal.

El utility beisbolista ha cambiado muchos aspectos de su juego con relación a su presentación con los Rojos del puerto en este circuito.

"He podido jugar más que en mis primeros años, en aquel tiempo estaba en Estados Unidos y no sabía mucho del beisbol mexicano, con el paso del tiempo ya sabe uno lo que es la liga, siento que ésa es la diferencia, tengo más experiencia y ya sé a lo que vengo".