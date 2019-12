Jonathan dos Santos ansía representar a México en Tokio 2020

Tendría que ser considerado como uno de los refuerzos que permite el Comité Olímpico Internacional

Noroeste / Redacción

28/12/2019 | 10:41 AM

Luego de haber quedado fuera de la convocatoria de Luis Fernando Tena en los pasados Juegos Olímpicos Londres 2012, ahora Jonathan dos Santos ansía representar a México en los Juegos de Tokio 2020.

Para ello, Dos Santos tendría que ser considerado como uno de los refuerzos que permite el Comité Olímpico Internacional, en una competencia para la que primero buscarán el boleto en el torneo Preolímpico de la Concacaf que se disputará en Guadalajara.

“Ahora tendría que ir como refuerzo mayor de 23 años. Es una espina que se me quedó hundida, por eso me encantaría representar a mi país en Juegos Olímpicos. Todo mundo ve esas competencias, ojalá se me dé esa alegría el próximo año”, mencionó a la Agencia EFE.

El futbolista del LA Galaxy de la MLS consideró que hay una importante camada de mayores que también pudieran ser requeridos por Jaime Lozano.

“No se sabe todavía cómo estará formado el equipo. No me han dicho nada porque falta el Preolímpico. Siento que hay bastantes jugadores mayores de 23 años que pueden asistir como refuerzos. Me encantaría estar porque es un torneo especial para mi”, explicó.

