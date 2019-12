Jonathan dos Santos asegura que Giovani ha querido convencerlo para que fiche con el América

CIUDAD DE MÉXICO._ Jonathan dos Santos tiene un claro favorito para la final del Apertura 2019, se trata del América donde juega su hermano Giovani, quien incluso ha tratado de convencerlo para que fiche por las Águilas y así vuelvan a jugar juntos como hicieron hace algún tiempo en el Galaxy. “Jona” no esconde sus sentimientos y deja claro lo que siente por los de Coapa, aunque por ahora ve complicada su llegada a la Liga MX.

“Mi deseo de Navidad es que gane Gio, que gane el América, que sean campeones, es lo más cercano que queremos. Es lo que deseo con todo mi corazón. Saben que el América es el equipo de mis sueños, aparte ahora está mi hermano y lo voy a apoyar”, destacó en entrevista para la cadena ESPN.

“Está feliz en serio, desde el primer día que llegó lo trataron como si hubiera estado muchísimo tiempo en el América. Me habla maravillas, obviamente me dice ‘vente conmingo’, pero él ya sabe que tengo contrato con el Galaxy, estoy feliz allá, como he dicho si fuera por mí, me retiraría en el Galaxy, la gente me quiere muchísimo, estoy feliz en la ciudad y Gio está feliz aquí, si fuera por él se quedaría aquí”, agregó.

TOKIO 2020 EN EL HORIZONTE

De cara al próximo año, Jonathan dos Santos tiene la ilusión de poder disputar viajar a Tokio como refuerzo de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos.

“Es una espinita que se me quedó, no pude asistir a los de Londres, me encantaría asistir a los Juegos Olímpicos (Tokio), ojalá se pueda dar”, sentenció el mediocampista azteca.