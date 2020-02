Jonathan dos Santos comparte VIDEO de Chicharito Hernández jugando basquetbol

El delantero no sólo muestra su talento con los pies, sino también con las manos

08/02/2020 | 10:28 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Dentro de unas semanas comenzará la temporada 2020 de la Major League Soccer y las 26 franquicias que forman parte de esta liga ya han comenzado a trabajar para llegar a tope y al máximo nivel.

Sin embargo, también hay tiempo para relajarse un poco y recargar pilas de cara a los siguientes encuentros y así lo demuestran Javier “Chicharito” Hernández y Jonathan dos Santos.

A través de sus historias de Instagram, Jonathan dos Santos compartió un momento en el que Javier Hernández jugaba al baloncesto y lograba meter varios balones en la red. “Chicharito” no sólo muestra su talento con los pies, sino también con las manos y es por ello que en el video Jonathan se refiere a su compatriota como “Chicha-James”.

LA GALAXY, CON LA MIRA PUESTA EN AMISTOSOS Y LIGA

Será el próximo sábado 29 de febrero cuando LA Galaxy debute en la temporada 2020 de la MLS en el marco de su visita al Houston Dynamo, pero antes deberán enfrentar una serie de juegos amistosos que los ayudarán a ponerse en forma antes del anhelado arranque de campaña.

El primer encuentro amistoso del Galaxy será este lunes 10 de febrero ante el New England Revolution, posteriormente recibirán a Toronto FC el sábado 15 y finalmente se medirán ante el Chicago Fire el 22 del mismo mes. Todavía no se sabe con exactitud cuándo debutará Javier Hernández, aunque se espera que Guillermo Barros Schelotto le dé minutos de juego desde este lunes ante New England Revolution.

