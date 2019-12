Jonathan Dos Santos revela que Carlos Vela podría jugar con el Barcelona

11/12/2019 | 09:03 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Continúan los rumores sobre la posible llegada de Carlos Vela al Barcelona; luego de que en 2018 el representante del “Bombardero” tuviera un acercamiento del cuadro culé para adquirir los servicios del atacante, ahora Jonathan Dos Santos, ex canterano del FC Barcelona, declaró en entrevista para W Radio Colombia que el jugador de LAFC tiene una “oferta encima de la mesa” del cuadro blaugrana nuevamente.

El hermano menor de los Dos Santos no quiso ahondar en la decisión final de Carlos Vela, pero dijo sentirse muy contento por la oportunidad que se le presenta al mexicano, quien está de vacaciones tras tener la mejor temporada de su carrera a nivel de clubes con LAFC, equipo con el que anotó 38 goles y dio 12 asistencias en 36 encuentros en 2019.

DECLARACIONES DE JONA DOS SANTOS

“Como ahora estoy de vacaciones, no he tenido mucho contacto con él. Es cierto que tiene esa oferta sobre la mesa. No sé lo que va a hacer. Soy feliz por él. Que el Barça lo esté buscando es una oportunidad muy bonita. Como mexicano, ojalá se pueda dar la posibilidad”, sentenció el mediocampista de LA Galaxy, quien se encuentra en el país cafetalero.