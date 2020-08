Jonathan Isaac es el primer jugador de la NBA que no se arrodilla durante el Himno de EU

CIUDAD DE MÉXICO._ Jonathan Isaac fue el único jugador que no se arrodilló durante la ejecución del Himno Nacional de los Estados Unidos antes del partido entre su equipo Orlando Magic y los Brooklyn Nets este viernes. El jugador de baloncesto tampoco vistió la camiseta del movimiento Black Lives Matter que lucen todos los integrantes de los equipos en solidaridad con la lucha contra el racismo.

Isaac se convirtió además en el primer jugador de la liga más importante de mundo de baloncesto que escucha el Himno de Estados Unidos de pie. El alero explicó su decisión.

“No creo que arrodillarme o ponerme una camiseta sea la respuesta. Para mí las vidas de los negros se apoyan con los Evangelios. Todas las vidas se apoyan con los Evangelios.”

Jonathan Isaac shouldn’t be crusified for not kneeling, but to be the only one standing is crazy 🤦🏽‍♂️

