Jonathan Orozco confirma que es uno de los jugadores de Santos que tiene Covid-19

El guardameta ofreció una disculpa por realizar una fiesta y dice que no sabe cómo llegó el virus a su casa

Noroeste / Redacción

TORREÓN._ El portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, reveló este jueves que es uno de los ocho jugadores del cuadro lagunero que dieron positivo en las pruebas de Covid-19, luego de que la Liga MX y la Secretaría de Salud de Coahuila revelaran que había ocho jugadores contagiados, y aclaró que no tuvo contacto con ninguno de sus compañeros.

Orozco confirmó que es uno de los jugadores que dio positivo por Covid-19 en un Instagram Live en su cuenta personal.

“Es complicada la situación que yo vivo, fue algo que llegó a mi casa y que me contagió a mí el virus”, dijo el portero lagunero, admitiendo que sí llevó a cabo una reunión en su casa recientemente.

Orozco ofreció una disculpa pública y aceptó su error, detallando el controversial video en el que se le ve cantando.

“La gente sabe que me gusta cantar; invité a dos personas. No salí de mi casa para nada; no sé exactamente de qué manera pudo haber llegado el virus a mi casa”, apuntó Orozco.

“Yo soy culpable de haber abierto las puertas de mi casa, les exhorto y les pido mucho que se cuiden”, agregó el mexicano.

Las autoridades de Coahuila anexaron a su reporte diario de nuevos contagios de Covid-19 ocho casos nuevos en Torreón, que coincide con el número reportado por el equipo.

De acuerdo a la información revelada por las autoridades se trata de una persona de 21 años, otra de 22, una más de 23 y otra de 34. Mientras que hay dos con 24 años de edad y otros dos con 25.

(Con información de agencias)